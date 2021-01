Send til din ven. X Artiklen: Se billeder: Biografchefen uddelte flere hundrede kilo slik til udsatte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billeder: Biografchefen uddelte flere hundrede kilo slik til udsatte

Kan slik blive for gammelt? Ja det kan det faktisk godt, men det er også en vare, der er ret let at afsætte - især når den er ganske gratis.

Det Grønne Område - 22. januar 2021 kl. 11:45 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

De røde plyssæder er gabende tomme og den velkendte duft af popcorn er efterhånden dampet af.

Kinopalæet i Lyngby har været lukket siden før jul, og der er ikke meget der tyder på, at den får lov til at genåbne lige foreløbigt.

"Vi er godt klar over, at vi nok ikke er den branche, der står øverst i genåbningsplanen," siger biografchef Jørn Vestesen.

Derfor var der også udsigt til, at en del af alt den slik, der skulle have været solgt til glade biografgængere pludselig, gik hen og blev for gammelt.

Så i stedet for at brænde inde med næsten 400 kg slik tænkte biografchefen, at det måske kunne sprede glæde andre steder. Torsdag startede han bilen, og efter aftale turnerede han rundt i Lyngby til henholdsvis Askovfonden MIR skolerne på Hjortholmsvej, der er et dagtilbud for 22 udsatte børn. Chrysalis på Virumgårdsvej, som er et dagtilbud for børn med diagnoser som f.eks. autisme og ADHD. Han var også forbi med søde sager til Kvindecenteret og ungdomsboligerne Gl. Vartov.

Og man bliver hurtigt populær, når man har bagagerummet fyldt med 100 kg slik.

I Virum hos Chrysalis stod Skoleleder Sara Sihm Aagaard og souschef Kim Kold klar til at modtage den flotte gave. Skolen har 90 børn, og i modsætning til folkeskolerne, så fortsætter denne type uddannelsestilbud med at have åbent. Men også her er der selvfølgelig lidt coronaafmatning, så besøget var bestemt et lyspunkt hos både børn og voksne, og planen er at de nogle af mange godter skal indtages til en fælles fredagsfilm, når nu det er Nordisk Film, der har doneret.

Hos Mir på Hjortholmsvej stod en flok forventningsfulde drenge klar at bære de søde sager ind, og Lea Køhn, der er direktør for MIR Skolerne, synes de enorme mængder af slik var en skøn gave midt i de mange restriktioner.

Stille tid For Jørn Vestesen var det også en sjov dag midt i en lidt kedelig tid. For når man spørger ham, hvordan det er at være biografchef i øjeblikket, så kommer svaret prompte.

"Det er meget stille" Han tiltrådte stillingen i juni og det var faktisk først i efterårsferien, hvor der stort set var udsolgt til alle forestillinger, at han rigtigt mærkede, hvordan det var at stå i spidsen for Lyngbys store biograf. Og inden festen for alvor kom i gang, så var det tid til at lukke ned igen.

"Det har været et år præget af aflysninger. Premieren på den nye James Bond er blevet skudt flere gange. Der var også store forventninger til Wonderwoman, der også skulle have haft premiere nu, men den er også den er blevet udsat," siger biografchef Jørn Vestesen.

"Til gengæld har vi været heldige, at det har været et år med fantastisk mange gode film. DRUK solgt over 800.000 billetter, men også Retfærdighedens ryttere, som vi fik i stedet for James Bond, har trukket mange i biografen," siger han.

Også Erna i Krig og Lille Sommerfugl har været populære film. Og inden længe kommer Marco effekten med Ulrik Thomsen i hovedrollen, der er baseret på Jussi Adler-Olsens roman af samme navn.

"Det er rart at se, at folk gerne stadig gerne vil i biffen," siger Jørn Vestesen.