Se billeder: Benny fik sin buste - se her, hvor du finder den

Men ved gode kræfters indsats - primært Historisk-Topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk kommune - lykkedes det at indsamle private midler til opførelse af en bronzebuste. Og i lørdags blev busten - i øvrigt landets første - af den folkekære forfatter og musiker afsløret på Sophienholm, hvor han for al evighed vil stå ved Portnerboligen og kigge ud over søen og parken.

"Vi har villet give Benny Andersen et varigt minde, for han har betydet - og betyder meget - for mange mennesker med sine fine, livskloge og finurlige digte. Og da Benny Andersen boede en stor del af sit voksne liv i Lyngby, var det indlysende for os, at busten skulle opstilles her i Lyngby-Taarbæk kommune. Og den skulle stå ved Portnerboligen på Sophienholm, fordi Benny Andersen boede der i flere år, og fordi busten vil være en naturlig del af skulptursamlingen i Sophienholms park," siger Dorete Dandanell, formand for Historisk-Topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk kommune, der har taget initiativ til indsamlingen til busten.