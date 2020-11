Studieboligbyggeriet BaseCamp, der har organiske former og facadeplader i trælook, er designet med udgangspunkt i den omgivende natur. Pressefotos

Se billeder: BaseCamp fletter sig ind i Sorgenfris natur - de første beboere er flyttet ind

Studieboligbyggeriet er med organiske former og facader i trælook designet til at falde ind i den omgivende natur. De første beboere er allerede flyttet ind

Naturen udgør inspirationskilden til studieboligbyggeriet BaseCamp i Sorgenfri, der med sine organiske former og facader i trælook er designet til at falde ind i den omgivende natur.

BaseCamp består af 639 ungdomsboliger, 48 seniorboliger, 99 company apartments og et rundt fælleshus i midten. De første beboere er allerede flyttet ind, og flere flytter løbende ind.

"Med afsæt i visionen om at skabe et byggeri, der fletter sig ind i naturen, er formerne inspireret af naturen. Byggeriet er derfor hverken lige eller symmetrisk, det er organisk og snoet i formen - akkurat ligesom naturen er det," fortæller arkitekt og partner hos Lars Gitz Architects Jon Clausen i en pressemeddelelse.

Når beboerne har brug for luft til hovedet, kan de gå en tur på taget af deres bolig. Det er nemlig muligt at gå fra park til tag, hvorpå der er skabt grønne oaser, der inviterer til ophold.

"Det karakteristiske for BaseCamp Lyngby er blandt andet det forbundne forløb, der starter på terræn i den ene ende og bevæger sig gennem et bugtet forløb og op på taget. Man går via en sti med opholdsterrasser og udkigspunkter, hvorfra man kan nyde udsigten til Lyngby Sø," fortæller Jon Clausen og fortsætter: