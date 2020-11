Corona eller ej - Bakken har for tredje gang skruet op for julehyggen alle weekender frem til og med 20. december. Pressefoto

Artiklen: Se billeder: Bakken har igen skruet helt op for julehyggen - Se programmet her

I lørdags, 21. november, åbnede Bakken for tredje gang i sin lange historie for gæster i juleperioden. Og skulle man have misset den første weekend, er der stadig fire mere at tage af frem til 20. december.