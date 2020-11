Se billeder: Bakken åbnede lørdag for fuld julemusik

I lørdags, 21. november, åbnede Bakken for tredje gang i sin lange historie for gæster i juleperioden. Og skulle man have misset den første weekend, er der stadig fire mere at tage af frem til 20. december.

Her byder forlystelsesparken fredage, lørdage og søndage på julestemning og hygge i Bakkens gader og stræder, i forlystelserne, spillene, de mange julepyntede forretninger og til hyggelige besøg i Bakkens cafeer og restauranter, hvor alt oser af jul.