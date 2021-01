Se billedserie Arkitekt Viggo Mortensens hus fra 1939 er ved at blive renoveret. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Se billeder: Arkitekt Viggo Møller-Jensens hus på Borrekrattet restaureres - kom med indenfor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billeder: Arkitekt Viggo Møller-Jensens hus på Borrekrattet restaureres - kom med indenfor

Farverne er kortlagt og forundersøgelserne er færdige, så nu er håndværkere gået i gang med at restaurere arkitekt Viggo Møller-Jensens eget hus fra 1939

Det Grønne Område - 14. januar 2021 kl. 15:30 Kontakt redaktionen

På den skrånende villavej, Borrekrattet, i Kgs. Lyngby er et hold af håndværkere nu sat på en stor restaureringsopgave. Opgaven gælder huset med atelier, som den danske arkitekt Viggo Møller-Jensen byggede til sig selv og sin familie i 1939, og som Realdania By & Byg købte for knap et år siden for at bevare og sikre det for eftertiden.

Ved første øjekast gør huset ikke megen væsen af sig, men bag den djærve arkitektur og det simple materialevalg gemmer sig en unik arkitektonisk familiebolig, som i dag regnes for en stor inspirationskilde til det danske rækkehusbyggeri i 1970'erne og 80'erne. Huset blev også startskuddet til en lang og ærefuld karriere for Viggo Møller-Jensen både som selvstændig arkitekt og som professor på Kunstakademiets Arkitektskole, skriver Realdania By & Byg i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Huset fra 1939 er et banebrydende eksempel på tidens fremherskende 'nøjsomhedsarkitektur', hvor form fulgte funktion, og hvor husets enkle og uprætentiøse formsprog trækker tråde til både Bauhaus-bevægelsen og Bedre Byggeskikperioden. Det er disse fine kvaliteter, som nu skal bringes for dagens lys, og det er derfor, at håndværkere inden for flere fagområder inden længe melder deres ankomst."

Nationalmuseet på besøg Siden Realdania By & Byg købte huset i november sidste år, er det blevet gennemgået på kryds og tværs for at få overblik over dets tilstand som grundlag for restaureringsindsatsen, og samtidig har også Nationalmuseet været rundt i huset for at opsnuse og kortlægge husets oprindelige farveholdning.

Nationalmuseets besøg afsløres flere steder i huset, hvor der er afsat små farvetrapper, som trin for trin viser 80 års lag af maling, tapet og grundpapir lige ind til det grå puds. Og det er på baggrund af disse farvetrapper og øvrige farvearkæologiske undersøgelser, at der til slut udvælges de helt farver og overflader til hvert enkelt rum.

"Farveundersøgelserne viser, at huset kun er malet ganske få gange, og at der er ændret meget lidt i farveholdningen i husets 80-årige levetid. Farverne har altså været brugt meget bevidst som en del af det arkitektoniske udtryk og rummenes funktion og ikke blot som æstetisk dekoration. I en tid, hvor ornamentik næsten var bandlyst, blev farver en måde at understrege funktion og intention," siger Realdania By & Bygs arkitekt og projektleder Frants Frandsen, som står i spidsen for den omfattende restaurering.

"Restaurering af resten af huset" betyder blandt andet at også de oprindelige køkkenskabe og et klædeskab i soveværelset sættes i stand, og det samme gør også husets gamle badekar og en indbygget reol med plantekasse i den lille stue. Også udvendigt vil huset undergå en større istandsættelse, men det bibeholder til punkt og prikke sit nuværende udtryk.

Efter endt restaurering indgår huset i Realdania By & Bygs ejendomssamling, som tæller over 50 historiske ejendomme, der tilsammen repræsenterer over 500 års bygningshistorie. Med Viggo Møller-Jensens eget hus tæller samlingen af 'Arkitekternes egne huse' 15 unikke arkitektboliger.

Jk