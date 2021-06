Se billeder: 272 hvide huer fra U/Nord klar til at bide livet i låret

I sin translokationstale sammenlignede rektor, Pernille Bogø Bach, de sidste 2 års begivenheder med "en dårlig science fiction-film", men glædede sig over at de 13 klasser faktisk nåede afsted på studieture (og hjem igen) lige inden grænserne lukkede i marts 2020.

Samtidig takkede hun sine lærere for den ekstraordinære indsats og stejle læringskurve den virtuelle undervisning medførte - og ikke mindst studenterne for deres enorme omstillingsparathed og tålmodighed.

"Og vi har ikke hørt jer sige andet end 'Ærgerligt, det ikke blev som vi gerne ville have haft det'. I har virkelig vist, at I forstod, at der var ikke brug for yderligere uro, kævl og strid - men at det vigtige var, at vi passede på hinanden. I satte jer selv i parentes - fordi andre, der var svagere end jer, havde brug for det. Og det er en af de smukkeste egenskaber, at kunne sætte sin egen vinding på hold, for at sikre fællesskabet og passe på hinanden."