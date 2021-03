Tribunerne på Lyngby Stadion er tomme i øjeblikket. Men så må man tænke kreativt for at løfte den gode stemning.

Se VIDEO: Stadion stemning to-go

Som Lyngby-fan savner man duften af grillede pølser, fællessang og livefodbold fra lægterne. Og når nu Lyngby Boldklubs fans nu ikke kan komme på stadion, så havde klubben fredag i samarbejde med deres partnere arrangeret at en gratis giveaway til alle sæsonkort-holdere, som for langt størstedelens vedkommende har fortsat med at være sæsonkortholder, til trods for, at de ikke må komme på stadion i øjeblikket.

De trofaste fans kunne få Lyngby-pølsen med i en goodiebag inden kampen mod FCN.