Se Lyngby-SønderjyskE på søndag: Gratis biografevent til alle sæsonkortholderne

Grundet det nye coronareglement kan der kun være et meget begrænset antal Lyngby-fans til søndagens hjemmekamp mod SønderjyskE. Derfor har Lyngby givet muligheden for sæsonkortholderne at de kan se kampen live i Nordisk Film Biograf i Lyngby – selvfølgelig med de fornødne corona-restriktioner.

Det Grønne Område - 02. oktober 2020

Hvis du er en af de rekordmange sæsonkortholdere i Lyngby Boldklub, har du muligheden for at komme til et gratis biografevent, der viser Lyngbys kamp mod SønderjyskE på søndag. Foruden kampen holder den adm. direktør, Andreas Byder, et oplæg, hvor han fortæller lidt om klubben.

Derudover kommer den tidligere landsholds- og Lyngbyspiller, Thomas Kristensen, og laver et taktisk oplæg til kampen. Det giver mulighed for at komme tættere på taktikkerne på Lyngbys førstehold. Der vil også blive opsat en mobil fanshop, så fansene har mulighed for at købe merchandise.

Der er stadig få ledige pladser, så hvis du gerne vil deltage kan du kontakte Lyngby Boldklub på de sociale medier, eller du kan som sæsonkortholder finde invitationen i din mail. FAKTA

Programmet på søndag den 4. oktober:

12:30 – Dørene åbner, hvor der også vil være en mobil fanshop.

13:30 – Andreas Byder (adm. direktør i LBK) byder velkommen

13:45 – Taktisk oplæg fra tidligere landsholdsspiller Thomas Kristensen

14:00 – Kampstart

14:45 – PAUSE – Konkurrence og præmier - Bla. den nye 3. trøje, der er Superligaens mest bæredygtige

15:45 – Kampen slutter