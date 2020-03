Scandic Emeritagen lukker midlertidigt, men langt de fleste medarbejdere beholder deres job. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Scandic Eremitagen lukker midlertidigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Scandic Eremitagen lukker midlertidigt

Fra på søndag 29. marts lukker Scandic Danmark for 17 hoteller. Hotel Eremitagen i Lyngby Storcenter er et af dem

Det Grønne Område - 25. marts 2020 kl. 15:07 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Covid-19-epidemien har haft store konsekvenser for efterspørgslen på hotelovernatninger, og det betyder, at vi nu midlertidigt lukker ned for 17 af vores hoteller. Nedlukningerne er en hård, men nødvendig beslutning for at komme bedst muligt igennem denne krise. Vi har kort sagt behov for konsolidering af forretningen," siger Søren Faerber, administrerende direktør for Scandic Danmark i en pressemeddelelse.

Som en konsekvens heraf vil Scandic sende i alt 1.250 medarbejdere hjem midlertidigt på lønkompensation.

Scandic Eremitage opsagde allerede i forrige uge fire medarbejdere.

"Vi har ikke opsagt flere end de fire. Langt de fleste medarbejdere er allerede hjemsendt. Disse medarbejdere samt dem, som nu hjemsendes, overgår på trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation. Det betyder, at alle beholder deres job og får fuld løn i henhold til aftalen, hvilket gør, at jeg har muligheden for at holde på mine medarbejdere, til når vi åbner igen. Det er jeg utrolig glad for," siger general manager Kim Christensen fra Scandic Eremitage i Lyngby Storcenter.

Kontakter alle kunder Scandics hoteller lukker foreløbig frem til den 14. april. Hotelkæden vil løbende vurdere den aktuelle og lokale situation og vil åbne hotellerne igen, når efterspørgslen er tilbage.

"Vi er i skrivende stund, og til at starte med, i gang med at kontakte kunder med bookinger frem til midt april. Vi tilbyder kunderne enten at flytte deres booking til et af vores åbne hoteller, men ellers at annullere bookingen og refundere kunden, hvis det er en forudbetalt booking," siger Kim Christensen og fortæller, at han har en løbende elektronisk kontakt med de hjemsendte medarbejdere.

"Vi sender hinanden virtuelle high-fives og opmuntrer hinanden i denne svære tid. Jeg kan kun sige, at jeg glæder mig til, at vi alle er tilbage på hotellet til at tage godt hånd om alle vores vanlige gæster, når vi åbner dørene igen og hverdagen normaliseres," siger han.