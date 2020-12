Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Mette Schmidt Olsen overrækker prisen til Asger Malta Rasmussen. Pressefoto

Saxofonist vinder årest amatør-musikpris

Lyngby-Taarbæk Kommune har igennem mange år uddelt amatørmusikprisen. Den gives til en udøvende amatørmusiker eller en gruppe af amatørmusikere, der har gjort en indsats for at styrke og udbrede kendskabet til kreativ musikalsk virksomhed gennem personligt og kunstnerisk engagement.