Satser på at køre til tiden: Letbanen afviser halvandet års forsinkelse

Her forklarer man, at man hvert kvartal laver en risikovurdering i forhold til både økonomi og tidsplan for letbanen.

"Ejerne bliver løbende orienteret om den økonomiske og tidsmæssige risiko i projektet gennem den kvartalsvise risikovurdering. Denne model, med at fremhæve risici, er valgt for at sikre åbenhed i projektet," forklarer letbaneselskabet og fortæller, at der til at starte med var en risiko for, at udfordringer med vibrationer ville kunne forsinke letbanen halvandet år.