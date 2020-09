Indeklimaet i Lyngby-Taarbæk Kommunes lokaler på Toftebæksvej 12 i Lyngby Storcenter har voldt problemer i en årrække. Medarbejdere er blevet syge, og Arbejdstilsynet har givet påbud. Foto: Lars Schmidt

Satellit-rådhus ramt af svamp: Indeklimaet har skabt problemer i årevis

En årelang kamp for at komme store problemer med skimmelsvamp og dårligt indeklima til livs i kommunens eksterne rådhus på Toftebæksvej møder kritik fra syge medarbejdere, en forsker og Arbejdstilsynet.

Det Grønne Område - 23. september 2020

På Lyngby Rådhus' store, eksterne lokation på Toftebæksvej 12 i Lyngby Storcenter har kommunen i årevis kæmpet med store problemer med indeklimaet: En lang række medarbejdere oplever gener. Så store, at de er blevet syge. Nogle er opsagt, andre har selv forladt jobbet. Indeklimaet mistænkes. Der er fundet skimmelsvamp. Alligevel fastholder kommunen at blive i lokalerne. Og snart flytter der mange flere medarbejdere ind, når det gamle rådhus skal renoveres.

Siden 2015 har Lyngby-Taarbæk Kommune med et millionbeløb til en lang undersøgelser og udbedringer kæmpet for at komme problemer med indeklimaet til livs. Blandt andet har det været nødvendigt at rykke udlejeren DEAS 14 gange for svar og handling i sagen, viser korrespondancen mellem kommunen og udlejeren.

I øjeblikket er Lyngby-Taarbæk Kommune ved at efterleve et påbud fra Arbejdstilsynet om at undersøge indeklimaet.

Årsagen lyder, at der er velbegrundet mistanke om, at indeklimaet fortsat udgør en sundhedsmæssig risiko for de ansatte.

En lang række medarbejdere har meldt om gener ved at passe sit arbejde for kommunen, og en håndfuld medarbejdere har været til udredning på Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital på grund af indeklimaet.

En af dem er Marianne Thejl Jespersen, som fik astma af sit arbejde hos Jobcenter Lyngby-Taarbæk på Toftebæksvej. Og blev fyret af kommunen, da hun ikke kunne tåle at opholde sig i de lokaler, man havde til rådighed.

"Folk hoster, nogle tager antihistaminer for at kunne gå på arbejde, fordi det klør og svier i huden. Nogle må tage astmamedicin, to har fået konstateret allergi for husstøvemider. Alle sunde og raske medarbejdere," siger en nu tidligere medarbejder, som over sommeren sagde op på grund af problemerne med indeklimaet.

En ekspertvurdering lyder, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke har udvist rettidig omhu.

Tages meget alvorligt Det Grønne Område har givet udlejeren DEAS mulighed for at kommentere sagen. Afdelingsdirektør i DEAS' byggetekniske afdeling, Kristian S. Kongstad, skriver i et skriftligt svar:

"Vi tager denne sag meget alvorligt, og vi har fuld bevågenhed på sagen sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har et godt og tæt samarbejde med løbende mails, møder og telefonsamtaler. Vi har desuden haft møder med ledende medarbejdere medio august 2020. Både i 2019 og i 2020 har uvildige undersøgelser ikke kunne påvise problemer på de bygningsmæssige forhold, hvad angår indeklima og mulig forekomst af skimmelsvamp. Vi arbejde fortsat på sagen med nye undersøgelser i samarbejde med kommunen."

Det Grønne Område har desuden spurgt til, hvad DEAS tænker om, at en lang række medarbejdere i denne periode oplevede gener ved at arbejde i bygningen, ligesom flere har været til udredning hos Arbejdsmedicinsk Klinik, og medarbejdere er stoppet pga. indeklimaet. DEAS svarer, at man ikke har yderligere at bidrage med.

En sundhedsmæssig risiko På adressen er der fundet skimmelsvamp, viser en gennemgang af de 10 skimmelsvampeundersøgelser og tre indeklimaundersøgelser, der er foretaget siden 2015.

Som konsekvens heraf fraflyttede cirka 130 ansatte fra april 2018 til sensommeren 2019 adressen, mens lokalerne blev undersøgt og saneret, og facader og vinduer blev udskiftet. Flere nuværende og tidligere ansatte siger dog til Det Grønne Område, at indeklimaet fortsat er et problem her et år senere.

I påbuddet vurderer Arbejdstilsynet, at der er en velbegrundet mistanke om, at indeklimaet fortsat udgør en sundhedsmæssig risiko for de ansatte.

Sagen ligner mange andre sager om skimmelsvamp, lyder det fra eksperter. Udfordringerne med at komme den usynlige modstander til livs bliver heller ikke mindre af, at videnskaben mangler gode metoder til at finde frem til de skjulte stoffer. Det vil kræve flere penge til forskning, hvis det hul skal lappes, vurderer forsker i Forskningsgruppen for Indeklimaets Sundhedspåvirkninger på Aalborg Universitet, Birgitte Andersen.

Sagen kører i ring, fordi bevisbyrden er svær at løfte, vurderer hun. Og hvis medarbejderne fremover skal have et sundt sted at være, skal Lyngby-Taarbæk Kommune enten flytte sine medarbejdere, ellers skal bygningen totalrenoveres, siger hun.

Lyngby-Taarbæk Kommune har dog tænkt sig at gøre det modsatte.

Fordi når den kvart milliard dyre renovering af Lyngby Rådhus begynder, flytter størstedelen af rådhusets medarbejdere ind på Toftebæksvej 12. Og kommunen ser ingen grund til at ændre de planer. Man henviser til undersøgelserne, der viser, at der ikke længere er problemer med indeklimaet.