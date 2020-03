Sarah St. Clair Norton og datteren Asta er sammen i hjemmet, mens far og storesøster bor hos bedsteforældrene.

Send til din ven. X Artiklen: Sarah fra Virum er i coronakarantæne: 'Vi prøver at få det bedste ud af det' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sarah fra Virum er i coronakarantæne: 'Vi prøver at få det bedste ud af det'

36-årige Sarah St. Clair Norton og den seks-årige datter Asta er i karantæne indtil 21. marts. Den øvrige familie bor hos bedsteforældrene.

Det Grønne Område - 13. marts 2020 kl. 16:00 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerede om morgenen på dagen for hjemturen fra skisportsstedet St. Anton i Østrig var den gal for den 36-årige systemadministrator fra Virum, Sarah St. Clair Norton.

Hun var halvsløj, havde feber og ondt i halsen. Hostede.

Og derfor var der ingen tvivl. Lige så snart hun og hendes selskab kom ind i landet, tog man fat i sundhedsmyndighederne for at blive testet for coronavirus.

"Jeg var på tur på tøseski med fem andre piger. Nogle af dem, vi mødte på afterski, blev efter deres hjemkomst testet positive. Den ene af os er heldigvis læge, og hun havde os i gode hænder hele vejen," fortæller Sarah St. Clair Norton til Det Grønne Område:

"Jeg ringede til 1813, da jeg kom hjem, og der fik jeg så en tid på Hvidovre dagen efter til test for corona og almindelig influenza. Her blev jeg testet negativ for corona."

Hun fik resultatet forholdsvis hurtigt på Sundhed.dk. Og onsdag blev hun så ringet op af sundhedsmyndighederne om testen.

"Jeg var syg. Men jeg var ikke sindssygt bekymret. Det behøver man ikke at være, hvis man er forholdsvis sund og rask. Da jeg så fik svaret, tænkte jeg, at det da var meget rart, at jeg ikke havde det. Men jeg fik at vide, at jeg stadig har risiko for at få det, fordi jeg har tilbragt tid sammen med nogle, som er testet positive."

I karantæne Sarah St. Clair Norton har været i karantæne fra hjemkomsten 8. marts og frem til 21. marts. Hun er ikke helt alene. Hun har nemlig selskab af sin seks-årige datter, Asta, der er også er i karantæne. Det er til gengæld hverken mand eller den 10-årige storesøster, som så bor hos mandens forældre, indtil karantænen er overstået.

"Det er lidt hårdt for en seks-årig ikke at måtte forlade matriklen. Hun er ikke syg, og det gør det jo endnu mere svært at forstå for hende, at hun ikke må lege med andre børn. Vi har en hund, vi ikke må gå tur med, men kun må lufte i haven. Den bliver også rimelig kuldret," fortæller Sarah St. Clair Norton, som ikke får sin ældste datter at se i tre uger.

"Det er også lidt hårdt, synes jeg. Det er i det hele taget ikke så spændende, men vi prøver at få det bedste ud af det. Vi leger lidt, ser lidt skærm, laver lektier. Og så har vi heldigvis en trampolin i haven," fortæller hun.

Forsyningerne, så hun og datteren kan få mad på bordet, leveres til døren.

"Min mand har været forbi og stille varer udenfor. Min mor, svigermor og gode venner har afleveret blade og legeting til min datter, så vi kan få tiden til at gå," siger hun - og fortæller, at hun, selv om hun i første omgang blev frikendt måske alligevel er ramt af coronavirus:

"Jeg har lige talt med hotlinjen i dag igen. Jeg har fået noget hoste og noget slim, og min veninde, der er læge, er ret sikker på, at jeg har corona. Men de vil ikke teste mig. Jeg skal bare blive hjemme, indtil jeg er symptomfri. Men det kunne være meget rart at vide, om man har det. Men jeg er heldigvis feberfri," fortalte hun, da Det Grønne Område talte med hende fredag eftermiddag.

Også Sarah St. Clair Nortons veninder, der var med på skiferien, er i karantæne med deres familier.