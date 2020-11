Samtalekøkken i Meyers Spisehus: Andrea Rudolph i Meyers varme stol

"Virksomheden bag er netop igen blevet kåret til Gazelle virksomhed af Dagbladet Børsen, og hun har valgt en offensiv tilgang under corona. Andrea er nærmest ordblind. Jeg glæder mig til at prøve at forstå, hvordan hun får det hele til at hænge sammen og, hvad der driver hende."

Andrea Rudolph glæder sig til at tale med Claus Meyer. Og til at smage den mad, der bliver tilberedt, fortæller hun:

"For det andet så kommer der ofte noget spændende, berigende eller rørende ud af at tale med et andet passioneret menneske. For det tredje, så vil jeg ikke misse muligheden for at komme "lidt ud" i denne mærkelige tid, så alt, hvad der gør denne tid lidt lysere, tager jeg imod med kyshånd.og hvem kan så sige nej til Meyers køkken, der laver mine livretter? Ikke mig."