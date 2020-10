Claus Meyer (th.) kender næsten lige så lidt til sociale medier, som Anders Hemmingsen (tv.) kender til madlavning.

Send til din ven. X Artiklen: Samtalekøkken: Instagram-profil i Claus Meyers varme samtalestol Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Samtalekøkken: Instagram-profil i Claus Meyers varme samtalestol

20. oktober er der atter Samtalekøkken i Meyers Spisehus. Denne gang med Anders Hemmingsen, der er kendt fra Instagram.

Det Grønne Område - 11. oktober 2020 kl. 11:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Det er lidt af et scoop af meget moderne dimensioner, som Claus Meyer har kapret til sit næste samtalekøkken, der finder sted den 20. oktober. Han placerer nemlig ingen ringere end instagrammeren Anders Hemmingsen i den varme samtalestol.

34-årige Anders Hemmingsen er blevet kendt nærmest i voldsom grad via Instagramprofilen 'andershemmingsendk', som har mere end én mio. følgere.

"Jeg er jo ikke nogen socialmedia-guru, så jeg stødte første gang på Anders Hemmingsens navn, da han lavede et opslag om vores Drive In Bio i Københavns Nordhavn under corona, fordi vores billetsalg blev lagt ned," forklarer Claus Meyer:

"Jeg glæder mig helt vildt til at høre om hans rejse - fra bogholder i Danmarks Radio til et fænomen med over én mio. følgere. Hvordan ser hverdagen ud? Forretningsmodellen? Hvor ofte er han på telefonen? Hvad siger kæresten? Jeg er sikker på, at vores gæster som sædvanligt også har en masse gode spørgsmål. Jeg glæder mig meget til at tale med Anders."

Konceptet med, at gæsten medbringer sin egen opskrift, holder også her. Også selv om Anders Hemmingsen ved lige så lidt om mad som Claus Meyer om sociale medier:

"Jeg ved nærmest intet om mad og kan på ingen måde finde ud af at lave det. Vi taler: Slet ikke. Men alligevel finder jeg stor inspiration i en mand som Claus Meyer. Han er en af dem, der får mig til at tænke "Det kan sgu da godt være, at jeg skal prøve at gå ud i køkkenet på et tidspunkt". Det gør vi så den 20. oktober. Det glæder jeg mig til," siger Anders Hemmingsen.

Emnerne og menuen Aftenens samtaleemner bliver: 'Fra anonym bogholder til én mio. følgere på instagram, tre små kinesere på Højbro Plads, reach vs profit, why?'. Menu er:

Forret: Jordskokkesuppe med hasselnødder og ristede kammuslinger

Anders Hemmingsens Pizza: Friskost, blåskimmel, pistacie, æble, ananas og mortadella

Hovedret: Oksekæber braiseret i rødvin, stegte svampe, kartoffelmos og glaserede rødbeder med friskrevet peberrod

Dessert: Cheesecake med syltede kirsebær