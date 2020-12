Andreas Byder er stolt over Lyngby Boldklubs netværk, der på kun en time skaffede 60.000 kr. til Julehjælp 2020. Pressefoto

Artiklen: Sammen for julen: Lyngby Boldklub-netværk indsamler 60.000 kr. til julehjælp

Sammen for julen: Lyngby Boldklub-netværk indsamler 60.000 kr. til julehjælp

Lyngby Boldklubs direktør Andreas Byder fik via Det Kongeblå Netværk samlet pengene ind på kun én time.

Endnu engang har Lyngby Boldklubs netværk vist, at de ikke kun er 'Sammen for Lyngby', men sammen for julen.