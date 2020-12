Samfundssind: Medtrafikanter standsede spritbilist

Flere trafikanter kontaktede mandag eftermiddag klokken 15.29 Nordsjællands Politi og fortalte, at en bilist kørte særdeles slingrende ad Lyngbymotorvejen. Det lykkedes tre af dem at få den slingrende bilist til at standse ved krydset Lyngby Omfartsvej / Skovbrynet, hvor en patrulje mødte dem.

Den slingrende bilist viste sig at være en 62-årig mand fra Nærum, som blæste alkometeret temmelig meget højere op end den tilladte promille. Han blev sigtet for spirituskørsel og taget med på hospitalet, hvor der blev taget en blodprøve, der skal fastlægge hans nøjagtige promille. Det oplyser Nordsjællands Politi.