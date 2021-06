Sagsbunken med byggesager hober sig op: Sådan får man sin sag til at blive behandlet hurtigere

Kommunens mål er at overholde de nationale servicemål, som er 55 dage for erhvervsbebyggelse og 40 for enfamiliehuse. Det er ikke muligt lige nu.

Flere byggesager, corona og nye regler betyder, at byggesagsbehandlingen i Lyngby-Taarbæk Kommune varer op til fem måneder. Mere vejledning og flere sagsbehandlere skal gøre sagsbunken mindre, og så kan borgerne selv hjælpe til.

På Center for Udvikling, Plan og Byggesag på Lyngby Rådhus har bunken med byggesager vokset sig så stor, at byggesagsbehandling i øjeblikket varer op til fem måneder. Det er ikke tilfredsstillende, lyder det fra centerchef Sidsel Poulsen, som understreger, at man gør alt, hvad der er muligt for at nedbringe tiden.

"Vi har cirka 1.500 byggesager om året. I 2021 har vi i årets tre første måneder modtaget cirka 80 sager flere end normalt. Det svarer til 20 procent flere, hvoraf mange er helt nye enfamiliehuse. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at antallet ikke alene kan forklare den længere sagsbehandlingstid. I sagsbehandlingen har vi også fået et nyt byggereglement, BR18, som stiller nye og anderledes krav til dokumentation, inden en byggesag kan godkendes. Det forlænger også sagsbehandlingen, idet mange bygherrer overraskes over dette, ligesom kommunernes praksis stadig er under udvikling," fortæller hun.

"Det sidste års coronakrise har haft den effekt, at mange har kastet sig over nye byggeprojekter. Det er en landsdækkende tendens, som også slår igennem her i kommunen," skriver kommunen på sin hjemmeside.

Sager behandles overordnet i den rækkefølge, de er klar til sagsbehandling. Det er dog besluttet, at lovliggørelsessager, hvor der ikke er tale om fare, nedprioriteres i forhold til reelle byggesager, oplyser kommunen.

Mod kortere tider Sidsel Poulsen fortæller, hvad kommunen konkret gør for at nedbringe sagsbehandlingstiden.

"Flere forhold taler for, at vi går mod en kortere sagsbehandlingstid. I øjeblikket er antallet af nye sager dalende. Derudover prøver vi at opruste med nye sagsbehandlere, selvom rekruttering er svær i øjeblikket. Og så arbejder vi med processerne vedrørende byggesagsbehandling, hvor vi tidligt screener sagerne i forhold til de nødvendige oplysninger for sagens behandling. Det skal hjælpe med, at ansøger hurtigt gøres opmærksom på åbenlyst manglende materiale. Endelig bruger kommunen flere ressourcer på vejledning i forhold til det nye bygningsreglement. Dette forventes at falde i takt med, at reglementet bliver bedre kendt hos ansøgerne," siger hun og fortæller, at borgerne kan hjælpe til:

"Borgerne kan på forhånd sikre, at deres sager er fyldestgørende, når der ansøges. Det kan for eksempel være en god idé at have en byggesagkyndig med som rådgiver, der kender bygningsreglement, servitutter, lokalplanlægning m.m., så sagen bliver så oplyst som muligt. Vi ser desværre meget ofte, at det ikke er tilfældet. Det er også vigtigt, at ansøger svarer hurtigt på mangelbreve om supplerende oplysninger. Sagerne lægges ikke klar til sagsbehandling, før kommunen vurderer den fyldestgørende," siger hun.

Selv om det er svært, bestræber kommunen sig på at overholde servicemålene.

"Vores mål er at overholde de nationale servicemål. Der er for eksempel 55 dage for erhvervsbebyggelse og 40 dage for enfamiliehuse. Det er dog svært i den nuværende situation," siger hun.

Bedre tider hos naboen I nabokommunen Rudersdal Kommune kæmper man også lange sagsbehandlingstider på to-tre måneder. Men det er altså det halve af behandlingstiden i Lyngby-Taarbæk. Hvorfor?

"Det er svært at vide, hvad der ligger bag en anden kommunens sagsbehandlingstider. Det er svært at sammenligne kommunerne 1-1, men som nævnt er vi udfordret af mange sager, nyt bygningsreglement og en rekruttering som er svær. Vi er dog meget opmærksomme på, om andre gør noget smartere, som vi kan lære af, og som kan komme vores borgere til gode. Vi er i løbende dialog med vores nabokommuner som Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal, og det er vores indtryk, at alle fire kommuner oplever udfordringer med byggesagsbehandlingen," siger hun.