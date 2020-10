Politikerne forholder sig ikke til, at medarbejdere er blevet syge af at passe sit arbejde for kommunen. Man har dog fuld tillid til forvaltningen i sagen. Foto: Lars Schmidt

Sagen om indeklimaet på Toftebæksvej: Politikerne bakker forvaltningen op

Politikerne i økonomiudvalget forholder sig i en reaktion på svampesagen ikke til de medarbejdere, der blev syge af at passe deres job for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Det Grønne Område - 01. oktober 2020

Hos partierne i kommunens økonomiudvalg er der fuld tiltro til, at forvaltningen både har handlet korret og fortsat vil handle korrekt i sagen om indeklimaet på Toftebæksvej 12. Det fremgår af et samlet svar på en række spørgsmål, som Det Grønne Område har stillet hvert parti.

"Det er helt afgørende at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø for vores medarbejdere.

Økonomiudvalget har på mødet i fredags fået en orientering fra forvaltningen og er på den baggrund betrygget i, at forvaltningen har handlet rettidigt og korrekt i forhold til at udbedre de udfordringer der har været, og måtte komme, i forhold til arbejdsmiljøet på Toftebæksvej 12. Herunder, at der sikres et godt og forsvarligt arbejdsmiljø i forbindelse med genhusning af medarbejderne, når rådhuset skal renoveres.

Det skal samtidig understreges, at vi som kommune ikke har en økonomisk interesse i, at der er bygningsmæssige mangler i Toftebæksvej 12, idet økonomien heri påhviler udlejer og ikke kommunen," skriver politikerne i deres samlede svar.

Partierne ville ikke svare hver for sig Det Grønne Område havde lavet en rundspørge til samtlige partier og løsgængere i kommunalbestyrelsen. Politikerne ønskede dog ikke at svare særskilt på vegne af deres partier. Da avisen spurgte borgmester Sofia Osmani (K) om begrundelsen for et samlet svar, svarede hun, at alle var enige.

Det Grønne Område spurgte blandt andet, hvad politikerne tænkte om problemerne på Toftebæksvej. Indeklimaet har betydet, at medarbejdere har udviklet astma, en lang række medarbejdere oplevede gener, en håndfuld har været til udredning på Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital, og Lyngby-Taarbæk Kommune blev anmeldt til Arbejdstilsynet af fem medarbejdere.

Derudover er man i øjeblikket også ved at efterleve et påbud, fordi der er velbegrundet mistanke om, at indeklimaet udgør en sundhedsrisiko for medarbejderne.

Svaret på, hvad politikerne tænker om alt dette, blæser i vinden.

I en artikelserie i sidste uge beskrev Det Grønne Område, hvordan der i årevis har været problemer med indeklimaet på Toftebæksvej 12, blandt andet er der flere gange fundet atypiske mængder skimmelsvamp. Problemer, som blandt andet betød, at man en overgang var nødt til at genhuse cirka 130 medarbejdere.

Der er i alt lavet 13 undersøgelser af indeklimaet, mens en 14. undersøgelse er i gang i form af det påbud fra Arbejdstilsynet, som man er ved at efterleve.

Vil fortsat genhuse De seneste undersøgelser viser dog ikke tegn på et problematisk indeklima. På trods af det oplever en række medarbejdere fortsat gener, når de er til stede i lokalerne på Toftebæksvej 12.

Lektor på Aalborg Universitet og medlem af Forskningsgruppen for Indeklimaets Sundhedspåvirkninger, Birgitte Andersen, fortæller, at løsningen på problemerne enten er at flytte medarbejderne eller totalrenovere bygningen.

Alligevel er planerne, at langt flere medarbejdere skal flytte ind i lokalerne.

Det Grønne Område spurgte også politikerne, hvad man vil gøre, hvis undersøgelsen afstedkommet af Arbejdstilsynets påbud viser et problematisk indeklima. Heller ikke dette har politikerne forholdt sig til.