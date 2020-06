Sæt og match: Sejr til alle fire tennishold

Efter forrige weekends fornemme åbningssejr over de danske mestre fra Give, hvor de sidste kampe måtte spilles i Silkeborg på grund af regn, fortsatte Lyngby Tennis Klub i sporet, da det i lørdags blev overbevisende 6-0 over Hørsholm/Rungsted i Elitedivisionen.

Philip Hjort, Nicolai Ferrigno og Frederik Myhre vandt alle klare sejre i singlerne, mens Frederik Løchte Nielsen måtte slide sig til sejr på 7-6 6-7 og 10-4 i match tiebreak over Henrik Heise Korsgaard i 1. herresingle. Sammen med Philip Hjort vandt Frederik Løchte Nielsen 1. herredouble, mens Nicolai Ferrigno og Frederik Myhre tog sig af 2. herredouble.

Lyngbys damer mødte også Hørsholm/Rungsted, og oprykkerne vandt overraskende 4-2 over hjemmeholdet, der ellers er favorit til en plads i slutspillet.

Elena Jamshidi vandt 1. damesingle 6-3 3-6 (10-6), og Natacha Schou kørte sin modstander over i 2. damesingle med 6-0 6-0. I 3. damesingle måtte Charlotte Ellegaard se sig slået efter en spændende match tiebreak, mens Malene Stripp i 4. damesingle led et klart nederlag.

Inden doublerne var stillingen dermed 2-2, men med to klare sejre sørgede Elena Jamshidi og Natacha Schou i 1. damedouble og Malene Stripp og Sille Tranberg i 2. damedouble for jubel i Lyngby-lejren.

I damernes 1. division har Virum-Sorgenfri fået en forrygende start med 6-0 i de to første kampe. Først gik det ud over Øresund, og i lørdags blev Bagsværd sendt hjem med samme cifre. Gæsterne vandt undervejs kun otte partier i de fire singler og to doubler.