Lyngby Tennis Klubs herrer vandt DM-guld for to år siden. Klubben har også kvalificeret sig til slutspillet indendørs i år, men ingen ved, om det bliver gennemført.

Sådan ser det ud i sportens verden: Sæsonen aflyst for nogle idrætsgrene, mens andre venter på en afgørelse

Situationen er uafklaret for Superligaen og Elitedivisionen i tennis

Det Grønne Område - 09. april 2020 kl. 11:45 Af Mikael Østergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er i øjeblikket lukket totalt ned i sportens verden, men de forskellige idrætsforbund har ikke valgt samme corona- kurs.

Alt i Dansk Håndbold Forbund under 1. division, Badminton Danmark og Dansk Basketball Forbund har alle trukket en streg i sandet og aflyst sæsonen og ladet de øjeblikkelige placeringer være afgørende for DM-medaljer samt op- og nedrykning, mens Dansk Tennis Forbund endnu ikke har truffet en endelig afgørelse. Og det samme gælder Dansk Boldspil Union for Superligaens vedkommende.

Det betyder, at Lyngby Håndbold Klubs damer har sikret sig oprykning til 1. division, mens både Virum-Sorgenfri Håndboldklubs damer og herrer sluttede midt i 3. division, hvor det blev til nedrykning til Lyngbys andethold for damer.

Lyngby Badminton Klub fik desværre ikke mulighed for at tilspille sig en plads i oprykningsspillet til 1. division, mens afgørelsen ikke fik betydning for Virum Basketball Klubs herrehold, der var kørt agterud i 2. division Øst.

Lyngby Boldklub venter spændt på nyt fra Dansk Boldspil Union, og det samme gør Virum-Sorgenfri Tennisklub og Lyngby Tennis Klub.

"Vi har ikke fået besked om, at turneringen er stoppet. Så vi ved ikke, hvad det ender med", siger VST-sportschef Claus Løppke.

I Elitedivisionen i indendørs tennis mangler der en enkelt spillerunde i grundspillet for både damer og herrer, og det står allerede fast, at Lyngbys herrer har sikret sig en plads i slutspillet, og at Virum-Sorgenfri rykker ned i 1. division. Men om slutspillet bliver gennemført, står hen i det uvisse.

I Elitedivisionen for damer skal Virum-Sorgenfri møde Fruens Bøge i sidste runde. De to hold deler næstsidstepladsen med 11 point, så udfaldet er helt afgørende for, hvem der skal gå den tunge gang ned i 1. division.