Sådan oplever vi støjen: Nytilflyttet overrasket over den megen støj

Andreas Dam er flyttet tilbage til området, hvor han tilbragte fem år som studerende, og kan konstatere, at støjen er blevet værre.

Det Grønne Område - 07. maj 2021 kl. 15:00 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

Da Andreas Dam og hans kone kiggede på det hus i Lundtofte, de nu bor i, havde de ikke lagt mærke til støjen. Det har nu vist sig, at de må have været der på de rigtige dage, for de er blevet overrasket over, hvor meget det støjer i området, fortæller han.

"I starten af året kiggede vi på hus her nordpå, og vi faldt over et charmerende hus i Lundtofte. Jeg har hele tiden gået op i det med støj, men vi syntes ikke at kunne høre støjen, de gange vi så på huset. Vi har så ramt de gode dage, for det svinger alt efter vind og trafikken på vejene," siger han og fortsætter:

"Vi bor et stykke fra motorvejen, og når vi kigger på støjkortet, er der ingen støjmarkering. Derfor er det overraskende, at det støjer så meget. Vi troede, at vi ville være rimeligt skærmede, fordi vi var så langt fra motorvejen. Vi flyttede fra Frederiksberg, fordi vi har fået børn, og vi ville gerne have mere luft og plads. Når vi sover i kælderen eller på første sal, kan vi høre støjen, og når vi nogle dage er udenfor, er det forholdsvis højt," siger han.

Støj var en dealbreaker Andreas Dam har studeret på DTU og boede på campus fra 2000 til 2005.

"Dengang oplevede jeg slet ikke støjen som værende så voldsom. Og vi hører generelt fra andre i området, at støjen er blevet værre," siger han og fortsætter:

"På Frederiksberg var der ret roligt. Man kunne høre en almindelig samtale på gaden. Man kunne høre biler og motorcykler larme, men der var ikke samme baggrundsstøj. Jeg er et naturmenneske, så vi flyttede også for at finde den ro. Vi kiggede på hus i Birkerød, og der var det en dealbreaker, at vi kunne høre støjen," siger han og fortæller, at han balancerer mellem at flytte og at få mobiliseret lokale kræfter til at gøre noget ved problematikken.

"Jeg overvejer lidt at flytte. Men vi har brugt en masse kræfter på at få huset sat i stand, og vi har fået en kærlighed til huset, området og naboerne, så vi flytter ikke lige nu. Vi har en naiv tro på, at vi kan påvirke situationen. Der ligger så mange villaer i området, så det vil være godt at få gjort noget ved støjen," siger han.

