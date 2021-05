Støjen fra Helsingørmotorvejen får Helle Buchardt til at sove med lukkede vinduer og vælge visse områder fra. Foto: Mikkel Brøgger Petersen Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Sådan oplever vi støjen: Naturskønt område plaget af støjen

Helle Buchardt undgår visse områder ved Mølleådalen, fordi støjen fra motorvejen er for generende. Hun har også overvejet at flytte.

Det Grønne Område - 07. maj 2021 kl. 18:45 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

Helle Buchardts hjem på Hestegangen ligger naturskønt tæt ved Mølleådalen og Dyrehaven. Alligevel undslipper hun ikke støjen fra Helsingørmotorvejen, som har så stor indvirkning, at det får hende til at tage sine forholdsregler.

"Vi bor ikke direkte op ad motorvejen, men vi hører den meget tydeligt, da den løber over Mølleådalen uden støjværn. Støjen forplanter sig ned gennem dalen. Vi er især meget generet af støjen, når vinden er i vest, hvad den som oftest er. Så undlader vi at sidde på terrassen og lukker vinduerne. Støjen generer også om natten, når man sover med åbent vindue, så det gør vi meget sjældent," siger hun og fortsætter:

"Der er er en konstant summen, som påvirker én. Man føler, det er som at bo i byen, hvor der hele tiden er trafikstøj. Jeg har boet her siden 1993, og larmen er helt sikkert blevet meget værre. Det er der ingen tvivl om," siger hun og tilføjer:

"Som sygeplejerske har jeg også min faglige bekymring for beboere og børneinstitutionen (Børnehuset Eremitagen) i området, da jeg ved, at trafikstøj også har betydning for sundheden, idet forskning underbygger, at trafikstøj er associeret til stress, forhøjet blodtryk, blodpropper og børns indlæring."

Stilhed og støj Naturskønne omgivelser er en kilde til glæde. Men støjen fra motorvejen er så slem, at Helle Buchardt vælger visse områder fra.

"Jeg lufter hund tre gange om dagen, og jeg går aldrig i Mølleådalen, for der er støjen så øredøvende, at det er ubehageligt at gå der. Det er ærgerligt, når man bor i så dejlige omgivelser, at man bliver nødt til at gå i andre områder," siger hun.

Når hun er steder, hvor støjen er fraværende, bliver hun særligt bevidst om, hvor stort problemet er, siger hun.

"Jeg hører stilheden meget tydeligt, hvis jeg er andre steder, hvor der ikke er motorvejsstøj i nærheden. Jeg føler en helt anden indre ro, når der ikke er den konstante høje summen," siger hun og fortæller, at hun derfor har overvejet at flytte.

"Støjen var en medvirkende årsag til, at jeg sidste år overvejede at sælge huset. Jeg havde ejendomsmægler ude og se på boligen. Tre gange kommenterede han støjen. Jeg syntes ikke, at det var så slemt den dag, men han kommenterede, at det var overvældende. Han sagde ikke, hvad det ville betyde for et salg," siger hun.

