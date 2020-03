Sådan klarer vi os: Refleksion, oprydning og lange gåture

Pludselig har man mulighed for at rydde op. Og som min ældste søn spurgte: "Mor, rydder du op eller rydder du ud?"

FAKTA SÅDAN KLARER VI OS

Hvad laver I? Hvilke gode råd kan du give? Hvilke tanker går gennem dit hovede? Alt er velkomment.

Send os en email på dgo.red@sn.dk - mærket "Sådan klarer vi os".

Send os meget gerne et billede - i jpg-format i høj opløsning.

En god ting er, at jeg pludselig har fundet glæde ved at gå laaange ture, for så må oprydningen vente, og tankerne flyver. Bridge på nettet er godt for hjernevindingerne, når nu man er så gammel som mig.