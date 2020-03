Sådan klarer vi os: Fondsansøgninger, oprydning, ture i det fri

Jeg bruger dagene på:

* At finde fonde og gode ideer, der kan medvirke til at få finansieringen af den planlagte buste af Benny Andersen og Snøvsen i hus. Vi mangler stadig ca. 70.000 kr, så læserne opfordres til at give en "hund" eller to til det gode formål via mobilepay 739967.