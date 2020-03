Sådan klarer vi corona-hverdagen: 'Vildt irriterende, når vi skal gå tur i skoven'

Da mine forældre fortalte mig, at skolen lukkede ned, og jeg ikke skulle i skole, blev jeg helt vild glad. Jeg begyndte at danse.

Men allerede dagen efter begyndte det at blive kedeligt. Jeg havde ikke fået lektier for endnu, så jeg havde ikke noget at lave.

Nu to uger inde i Corona karantæne synes jeg egentlig, at det er fint nok, for nu har jeg lektier, jeg kan lave, men også ret kedeligt, for det eneste jeg ellers kan finde på at lave er at spille computer.