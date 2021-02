Se billedserie Line Nørmark lever af at komme med gode råd til, hvordan du kan nedbringe dit energiforbrug.

Sådan kan du spare på varmeregningen

Fyrer du for gråspurvene eller har du styr på energiforbruget? Hvis du er i tvivl, så kan det måske betale sig at få lavet et energitjek af din bolig

Det Grønne Område - 05. februar 2021 kl. 18:30 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Line Nørmark er bygningsingeniør og partner i rådgivningsfirmaet Transition. Hun har besøgt og lavet energitjek hos flere end 1.500 boligejere og har rådgivet godt 10.000 private borgere både på vegne af kommuner herunder Lyngby-Taarbæk og Energistyrelsen.

Vi har spurgt hende, hvad sådan et energitjek indebærer.

"Et energitjek er en samtale med boligejeren og den tager afsæt i, hvor man er sit liv, og hvilken type hus, man bor i. I forhold til at reducere varmeforbruget så ser vi først og fremmest på vinduer og isolering. Det er dér, der typisk er noget at hente inden for relativt rentable rammer. Dernæst ser vi på varmeanlægget - trænger det til en renovering eller udskiftning, og skal man eventuelt overveje en anden varmekilde," siger Line Nørmark.

Som situationen er lige nu anbefaler hun, at kunderne tilslutter sig fjernvarme, hvis det er muligt. Hvis ikke, så er det bedste alternativ en varmepumpe.

"60 procent af Energistyrelsens Bygningspulje er øremærket varmepumper, så der er lige nu støtte at hente til udfasning af dit gamle gas eller oliefyr." siger Line Nørmark.

Hvornår skal man overveje at få lavet et energitjek?

Hun er ekspert i energioptimering af bygninger med særligt fokus på offentlige bygninger og private boliger. Line Nørmark er bygningsingeniør og partner i energirådgivningsfirmaet Transition.Hun er ekspert i energioptimering af bygninger med særligt fokus på offentlige bygninger og private boliger. "Det kan være man har brug for rådgivning til at få gennemgået nogle tilbud. Det kan også være, at man har problemer med komforten i ens hus, træk, kolde vægge eller lignende. Måske er varmeregningen alt for høj, men man er i tvivl om, hvad man skal gøre ved det, eller har brug for at høre om de tanker, man har gjort sig, er de bedste. Energirådgivning handler i høj grad om at få prioriteret problemerne, så man som husejer får lavet en vurdering af, hvad der bedst kan betale sig. Jeg oplever mange, der overvejer solceller og er klar til at investere 70-80.000 i et anlæg, men de penge er altså langt hurtigere tjent ind ved andre tiltag som f.eks. isolering af loft eller ydervægge," siger Line Nørmark.

Et gennemsnitligt varmeforbrug

Det er ikke alle husejere, der er klar med svar, hvis man spørger dem, hvor mange penge de årligt bruger på at varme deres hus op. Og hvis de kender svaret, hvad er så egentlig et stort energiforbrug? Hvornår skal alarmklokkerne ringe?

Alle huse er selvfølgelig forskellige, men en hovedregel er ifølge Line Nørmark, at ens energiforbrug til opvarmning skal ligge på ca. 100 kilowatt timer pr. m2 om året. Omregnet til kroner og ører er det ca. 100 kr. pr. kvadratmeter årligt.

Men hvis dit energiforbrug nu ligger noget højere, så har Line Nørmark også forslag til en del småforbedringer, man kan se på, som ikke koster meget, men har en stor effekt.

"Når jeg er ude at besigtige et hus, så ser jeg altid på, om der er uisolerede rør, gamle pumper eller mørnede tætningslister langs vinduerne. Det er områder, hvor man virkelig kan komme langt for få penge. Dernæst kommer isolering af ydervæg og loft. I huse med krybekælder kan det også betale sig at få isoleret gulvet," siger Line Nørmark.

Renover eller byg nyt Hun fortæller også, at huse, der er bygget efter oliekrisen typiske er langt bedre isoleret, fordi det herefter blev et krav i byggelovgivningen.

I dag vælger mange i hovedstadsområdet, hvor grundpriserne er relativt høje, at rive et gammelt hus ned og i stedet opføre et nyt lavenergihus. Men ud fra både et miljømæssigt perspektiv og et økonomisk perspektiv mener Line Nørmark, at det i mange tilfælde er en dårlig ide.

"Man kan altså få meget for pengene ved at renovere, og der kan også blive råd til en arkitekt og nogle gode materialer sammenlignet med at bygge nyt," siger hun.