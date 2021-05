Genåbningen af butikker, cafeer m.m. i Lyngby fejres på lørdag 8. maj. Foto: Lyngby Handelsforening Foto: Ole Lund Andersen

Sådan holder Lyngby genåbningsfest på lørdag

8. maj er der blandt andet musik i gaderne og introduktion til en ny historisk 'handelsrute' gennem Hovedgaden med fortællinger om butikker og huse.

Det Grønne Område - 05. maj 2021 kl. 11:45 Kontakt redaktionen

Nu er det atter muligt at shoppe i alle byens butikker, nyde en kop kaffe på en fortovscafé, spise middag på en restaurant og i det hele tage nyde, at Kgs. Lyngby er tilbage.

Genåbningen markeres med en fejring i byen 8. maj.

Lige som i foråret sidste år, da byen åbnede igen, vil der blive tale om en 'stille åbning' med aktiviteter, der foregår i bevægelse.

Kl. 11-14 vil man kunne opleve 'musik i bevægelse', hvor forskellige musikere stiller sig op på gader og stræder og giver et par numre, inden de bevæger sig videre rundt i byen.

Der vil også være mulighed for at møde nogle af byens maskotter, når de går gennem byen og spreder smil og glæde på afstand. Og så kan man prøve en ny historisk handelsrute af.

Historisk handelsrute I forbindelse med genåbningen introduceres den nye 'handelsrute' gennem Hovedgaden, hvor man kan få historier om butikkerne og byens huse fra gamle dage og i dag.

Det er Handelsforeningen og Stadsarkivet, der er gået sammen om at sætte fokus på handelslivet på en anderledes måde og få de mange gode historier frem og ud til byens borgere.

Projektet er støttet af Lyngby-Taarbæk Kommune i forhold til at fremme byliv og kultur.

"Det er rart at se, at Kgs. Lyngby er ved at være tilbage ved sit gamle jeg med liv i gaderne og butikkerne. Det har været en hård tid for byen, og derfor er der virkelig grund til at fejre genåbningen," udtaler borgmester Sofia Osmani i en pressemeddelelse.

"Byen har brug for at få sin velkendte puls igen - også selvom der selvfølgelig ikke, her og nu, kan være tale om en stor genåbningsfest. Den må vente, til tiderne bliver endnu bedre, men derfor er der alligevel al mulig grund til fejring," fortsætter borgmesteren.

Også formand for Handelsforeningen for Kgs. Lyngby Michael Dupont glæder sig til markeringen af genåbningen 8. maj:

"Det er virkelig en glædelig begivenhed, at alt nu er åbnet, og vi for alvor kan sige velkommen tiltage til byen. Kunderne og de besøgende har været savnet, og det har været en hård tid for alle. Men nu er Kgs. Lyngby tilbage, og det er der brug for, så handelsforeningen glæder sig til at markere genåbningen," udtaler han i pressemeddelelsen.

Hold stadig afstand Selv om aktiviteterne ved genåbningsfesten foregår i bevægelse, opfordrer Lyngby-Taarbæk Kommune og Handelsforeningen til, at man stadig holder afstand og passer på sig selv og hinanden. jesl