Sådan bliver nyt plejecenter billigere for kommunen

En fordel ved at gøre et nyt plejecenter til friplejeboliger er, at det er billigere for kommunen. Ulempen er, at kommunen ikke har indflydelse på byggeri og drift.

24. august 2021 Af Mikkel Brøgger Petersen

Med en befolkningsprognose, der viser et markant stigende behov for flere plejeboliger til ældre borgere, skal Lyngby-Taarbæk Kommune i den nærmeste fremtid have nyt plejecenter. Det ved man allerede, og nu har man politisk besluttet sig for ejermodellen, som bliver friplejeboliger.

Kort fortalt er friplejeboliger et privat alternativ til et kommunalt plejehjem, hvor en privat aktør opfører, ejer og driver udlejningsboliger.

Valget stod mellem fire forskellige ejermodeller, og kommunalbestyrelsen har besluttet at gå med modellen friplejeboliger.

I et høringssvar bakker et flertal i Seniorrådet op om friplejeboliger.

Kan købe ekstra

De væsentligste fordele ved denne ejermodel er ifølge forvaltningen, at kommunen undgår at være bygherre og afsætte et anlægsbudget.

Det nævnes også, at beboerne typisk har mulighed for at købe tilkøbsydelser, for eksempel ekstra rengøring, wellness eller ledsagelse ud af huset, og kommunen undgår udgift til tomgangshusleje for de boliger, som kommunen ikke har anvisningsret til.

I en sammenligning med de andre ejermodeller kan man også se, at friplejeboligerne forventes at kunne tages i brug efter fire et halvt år i modsætning til fem et halvt år ved de tre andre modeller.

Af de væsentligste ulemper nævnes, at kommunen ikke har indflydelse på byggeri og drift. Hvis kommunen ikke har anvisningsret, kan boligerne ikke medregnes i den samlede plejeboligkapacitet. Det kan dog imødegås ved at lave en aftale om anvisningsret med leverandøren, hvilket er en mulighed. Men ejermodellen er ny. Og derfor er der ifølge forvaltningen en del usikkerhed forbundet med at vælge friplejeboliger. Desuden har kun få kommuner erfaring med friplejeboliger uden offentlig støtte.

Kan ikke bygges sammen

Politisk har det tidligere været diskuteret, om et nyt plejecenter kunne bygges sammen med for eksempel en daginstitution eller ungdomsboliger. De tre andre ejermodeller, som blev fremlagt, gav mulighed for dét. Her er tale om almene plejeboliger, kommunale almene plejeboliger og selvejende institution. Men det er ikke muligt med friplejeboliger, skriver forvaltningen, da de skal opføres på en selvstændig matrikel.

Det er dog stadig en muliged at opføre daginstitution eller ungdomsboliger på selvstændige matrikler ved siden af.

Alternativerne

Forvaltningen har også vurderet fordelene og ulemperne ved de tre andre ejermodeller. Den første model er almene plejeboliger, som er modellen for kommunens fire plejecentre Baunehøj, Bredebo, Solgården og Virumgård. Her vil en almen boligorganisation købe grundarealet af kommunen og være bygherre.

Fordelene er blandt andet ifølge forvaltningen, at kommunen har fuld anvisningsret, at man ikke er byghere, men alligevel har indflydelse på projektet. For kommunen er administrationen billig, da det almene boligselskab står for for eksempel opkrævning af husleje og drift.

Den væsentligste ulempe er, at kommunen ikke selv kan beslutte forhold om for eksempel køb, salg og ændret anvendelse af boligerne, da det skal ske sammen med boligorganisationen.

Den anden model er kommunale almene plejeboliger. Kommunen er bygherre og står for opførelsen med økonomisk støtte fra staten. Kommunen vil så have fuld indflydelse fra start til slut, kan selv beslutte forhold om for eksempel køb, salg og ændret anvendelse af boliger og serviceareal og har anvisningret. Ulemperne er så, at hvis byggeprojektet bliver dyrere, er det kommunen, der betaler.

Den sidste model er en selvejende institution, som kommunen indgår en driftsoverenskomst med.

Den selvejende institution står for opførelsen af boligerne. De væsentligste fordele er ifølge forvaltningen, at kommunen undgår bygherre- og ejerrollen og det ansvar og opgaver, der følger med, men er sikret anvisningsret. Desuden skal man kun betale 10 procent af den samlede anskaffelsessum udover udgiften til servicearealer. Den selvejende institution kan have en særlig profil, for eksempel religiøs eller pædagogisk, som giver et alternativ til de øvrige plejecentre.

Kommunen har dog ikke ligeså stor indflydelse på byggeriet som ved de to foregående modeller. Kommunens udgifter for en plads vil også typisk være højere end de to netop nævnte modeller.