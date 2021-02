Send til din ven. X Artiklen: Sådan arbejder gadeteamet i Lyngby-Taarbæk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sådan arbejder gadeteamet i Lyngby-Taarbæk

Gadetemaet består af lærere og pædagoger, der kender de unge fra skole og klubmiljø

Det Grønne Område - 11. februar 2021 kl. 06:05 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Lige nu har politiet ekstra fokus på grupper af unge, der skaber utryghed omkring Lyngby Station. Men det er altså ikke alle unge, der ryger hash eller virker truende på forbipasserende.

I mandagens døgnrapport fra Nordsjællands Politi kunne man læse, at politiet havde truffet en gruppe unge i en opgang i Lyngby.

"Ved en tryghedsskabende indsats blev tre unge i alderen 15-16 år fra Lyngby, Hillerød og Farum omkring klokken 17 truffet i en opgang ved SATS-fitnesscenter, hvor de havde søgt ly for vinterkulden. De unge opførte sig stille og roligt og ryddede uden protester de pizzabakker, som lå i opgangen, op, inden de forlod stedet," skrev Nordsjællands Politi.

Også gadeteamet i Lyngby-Taarbæk Kommune lægger ofte vejen forbi området. Gadeteamet er SSP Lyngby-Taarbæks opsøgende pædagogiske gadeplansindsats. Gadeteamet består af fagpersoner, der gennem dialog og synlighed skaber tillid til de unge.

Medlemmerne af teamet arbejder til dagligt med unge i Lyngby-Taarbæk Kommune som lærere og pædagoger i folkeskoler og klubber, og kender derfor ofte de unge i forvejen. Den relation skaber tryghed hos de unge, som ser Gadeteamet som 'de voksne', som 'vil' de unge, og som de unge kan komme til for at få råd og vejledning i svære situationer.

Brobyggere Ifølge Lyngby-Taarbæk Kommune er gadeteamets formål er at skabe forståelse og bygge bro mellem de unge og andre borgere i lokalområdet. Det gør de ved at opsøge de unge, hvor de er - på gaden, i parker, til events og arrangementer samt andre steder, hvor de unge opholder sig.

"Her har Gadeteamet fokus på børn og unge, som udviser uhensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum - fx fester med unødig høj musik til gene for andre borgere eller ophold rundt omkring i kommunen, hvor det ikke er hensigtsmæssigt pga. deres opførsel i forhold til andre brugere. Gadeteamet arbejder på at skabe alternative handlemønstre hos de unge - dels så andre borgere ikke er generet af de unge, dels så de unge selv oplever et trygt ungdomsliv," skriver Lyngby-Taarbæk Kommune og understreger samtidig at gadeteamet ikke kan tilkaldes ved akutte hændelser, trusler og andre lovovertrædelser. Her skal man i stedet rette direkte henvendelse og anmelde det til politiet.

For det er vigtigt at skelne mellem gadeteamets opsøgende pædagogiske arbejde og politiets patruljering.

Gadeteamet har nemlig ikke beføjelser til at smide de unge væk, men kan åbne deres øjne for alternative muligheder blandt andet ved at bygge bro til de allerede etablerede tilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. Målet med det opsøgende pædagogiske arbejde er at opbygge en sund ungdomskultur i kommunen igennem dialog, relation og refleksion hos de unge.

SSP Lyngby har lige nu et øget fokus på at komme i kontakt med de unge, der for tiden skaber utryghed bestemte steder i kommunen.

