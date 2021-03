Så ondt kan fodbold være: Lyngby havde spillet og chancerne, men tabte 3-0.

Det lyder overbevisende, men faktum er, at Lyngby var det klart bedste hold og burde have vundet, men angriberne havde løst krudt i støvlerne, og selv et straffespark blev misbrugt.

Det startede som et mareridt, da Ibrahim Sadiq erobrede bolden fra Marcel Rømer og i næste sekund sendte den i en kontrolleret bue hen over Thomas Mikkelsen til 1-0. Et smukt mål, men tv-billederne viste, at han havde begået frispark mod Marcel Rømer. VAR blev sat på sagen, men godkendte uforståeligt scoringen.

Halvlegen ud sat Lyngby totalt på kampen. FC Midtjylland blev presset over hele banen, formåede ikke at spille sig ud af presset og smed en masse bolde væk. Omvendt kombinerede Lyngby fint og spillede sig frem til store chancer.

I det 6. minut sprintede Emil Nielsen igennem til en chance i fri position, men FCM-målmanden, Peter Vindahl, der senere skulle vise sig at blive gæsterne store helt, klarede til hjørnespark. Viktor Torp sendte et langskud afsted, som Vindahl også tog sig af, og bedre gik det ikke, da Emil Nielsen forsøgte sig fra distancen.

I det 36. minut burde Lyngby have udlignet, da bolden lidt tilfældigt havnede for fødderne af en helt fri Emil Kornvig, men den ellers velspillende midtbanespiller sendte bolden forbi mål. Kort efter var det Pascal Gregors tur til at få serveret en sukkerbal, men desværre til hans venstreben, og afslutningen gik over mål.

Kort før pausen blev Kasper Enghardt skulderskadet i en duel og måtte lade sig udskifte med Kasper Jørgensen.

Der var lagt op til pauseføring til FCN, men så begik en forsvarsspiller et klodset og helt unødvendigt straffespark. Normalt er Viktor Torp sikkerheden selv fra 11 meter, men Peter Vindahl havde kigget ham ud, kastede sig til den rigtige side og fik slået bolden til hjørnespark.

Billedet var det samme efter pausen. Lyngby sad på spillet, og FC Nordsjælland skabte intet.

Mathias Hebo forsøgte sig uden held fra distancen, og i det 70. minut brød Magnus Warming igennem med 100 kilometer i timen satte fire mand undervejs, men Peter Vindahl fik mirakuløst armen på hans afslutning.

Minuttet efter var det Christian Greko Jakobsens tur til at være alene med FCN-keeperen, men endnu engang trak Peter Vindahl det længste strå.

Cheftræner Carit Falch sendte sine sidste offensive kræfter på banen, men en udvisning af Pascal Gregor ændrede slagets gang. Frispark, ja - gult kort, måske - men rødt kort, bestemt ikke.

Med 11 mod 10 fik FC Nordsjælland fornyet luft, og i det 86. minut blev det 2-0 ved Isaac Atanga, der meget tilfældigt fik bolden, rundede Thomas Mikkelsen og sendte bolden fladt i nettet.

I kampens overtid blev det sidste søm banket i Lyngbys ligkiste, da det norske stortalent, 16-årige Andreas Schjelderup, smukt sendte et frispark i mål uden chance for Thomas Mikkelsen.