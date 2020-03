På søndag vil tilskuerpladserne på Lyngby Stadion stå helt tomme. Foto: Lars Schmidt

Send til din ven. X Artiklen: Så meget koster Corona-aflysningen af Lyngbys kamp på søndag mod FC København Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Så meget koster Corona-aflysningen af Lyngbys kamp på søndag mod FC København

En hjemmekamp mod FC København er en af sæsonens to økonomisk vigtigste kampe. Søndag spilles kampen for tomme tribuner. Fanklubben opfordrer alle fans til at donere deres kampbillet til klubben.

Det Grønne Område - 10. marts 2020 kl. 11:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Én mio. kroner. Det er, hvad regeringens påbud om ikke at have arrangementer med mere end 1.000 deltagere i første omgang kommer til at koste den økonomisk hårdt prøvede Lyngby Boldklub.

Søndag møder Lyngby og FC København hinanden på et tomt Lyngby Stadion.

Det er en kamp, som er budgetteret til at trække 8.000 tilskuere, som så på få timer vil være med til at generere en omsætning på én mio. kroner.

"Det er en kamp i top 2 over de vigtigste rent økonomisk, og lad mig sige det sådan, at meget i billetsalget hidtil tydede på, at vi kunne ramme endnu en kamp med omkring de 8.000 tilskuere. I den henseende så snakker vi vel et omsætningstab på omkring en million kroner i tabt billetsalg og salg i boderne alene," forklarer en ærgerlig direktør, Andreas Byder:

"Derudover var der selvfølgelig en masse af vores sponsorer og faste tilskuere og sæsonkortholdere, som havde glædet sig til en fantastisk fodboldkamp på et velbesøgt stadion. Det er så ærgerligt, som det overhovedet kan være, at de og vi går glip af den oplevelse."

Tabet vil kunne mærkes med det samme, forklarer Byder:

"Vi bøjer hver en femøre for at få økonomien til at strække, så det er et stort slag for os at stå her og nu og vide, at vi både har mistet en stor omsætning og vigtig likviditet i marts. Det er drønærgerligt, men det er ude af vores hænder, og sådan er det."

Beslutningen om ikke at have tilskuere på stadion bakker klubben dog helt op, forklarer direktøren:

"Det er sundhed før alt andet, og vi har stor respekt for regeringens og sundhedsmyndighedernes udmelding. Det følger vi naturligvis sammen med resten af 3F Superligaen."

Fanklubben Lyngby Fans opfordrer alle, der havde tænkt sig at se kampen, til at betale for den alligevel.

"Vi vil opfordre alle Lyngby-fans og andre med stor kærlighed til de kongeblå til at donere deres kampbillet til klubben. Har man også også overskud til at donere sin Lyngby-pølse, sin sodavand eller øl, må man også meget gerne gøre det", siger Kristian Rosendahl, Lyngby Fans.

Man kan indbetale beløb via Mobilepay til Lyngby Fans på 55552.