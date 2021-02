Så meget kan du få i håndværkerfradrag i 2021

Fradrag for håndværker- og serviceydelser

Med BoligJob-ordningen for 2021 kan du få fradrag for to slags ydelser:Håndværksydelser: Et fradrag på 25.000 kr. pr. person pr. år i 2021 for arbejdsløn til håndværksydelser til udvalgte energiforbedringer og/eller klimatilpasning.Serviceydelser: Et fradrag på 25.000 kr. pr. person pr. år i 2021 for arbejdsløn til serviceydelser - fx rengøring, børnepasning og havearbejde.