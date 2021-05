Så kom svømme-eliten endelig i vandet

De øvrige Lyngby-deltagere var Pernille Jensen, Laura Borre Jacobsen, Alessio Andrea, Serraglio, Phillip Niemann Madsen og Kasper Thorn.

Jonas Kistorp, som for tiden er Lyngby Svømmeklubs absolut stærkeste svømmekort, træner mod en kvalifikation til sommerens EM. Han er hjemsendt fra Columbia University i New York pga. corona og træner nu i Danmark sammen med Jeanette Ottesen i et internationalt svømmemiljø. Målet er en kvalifikation i 50 og 100 meter butterfly.

Han har boet i New York siden sommeren 2018, hvor han svømmer på et universitetshold og er i gang med en bachelor i økonomi og matematik.

Danish Open er kendetegnet ved, at landets allerbedste svømmere møder op for at kvalificere sig til sommerens nationale og internationale stævner. Der svømmes derfor rigtigt hurtigt.