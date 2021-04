Send til din ven. X Artiklen: Så højt ligger DTU på ny rangliste over universitetet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Så højt ligger DTU på ny rangliste over universitetet

På den nye rangliste World University Research Rankings 2020, der fokuserer på tre kerneområder af universiteternes forskning, kommer DTU ind som nummer to i verden og nummer et i Europa.

Det Grønne Område - 12. april 2021 kl. 11:45 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Nordsjælland: En ny rangliste evaluerer forskningen ved verdens universiteter baseret på dens effekt, excellence samt universiteternes evne til at samarbejde internationalt, med virksomheder og på tværs af discipliner. Og her kommer DTU ind på en andenplads efter det amerikanske topuniversitet Massachusetts Insitute of Technology (MIT).

I World University Research Rankings måles universiteterne på syv indikatorer fordelt på tre kategorier, der alle er relateret til forskning: Forsknings multi-disciplinaritet, forskningseffekt eller -gennemslagskraft samt samarbejdsevne (collaborative-ness). Alle indikatorer er baseret på universiteternes publikationer i Web of Science/InCites i perioden 2009-2018.

DTU scorer især højt på kategorierne multi-disciplinarity og collaborative-ness, hvilket netop ifølge DTU's prorektor Rasmus Larsen er forudsætningen for, at universitetets forskning omsættes til gavn for samfundet:

- DTU Sundhedsteknologi kan for eksempel kun lykkes med sin teknologiske topforskning i samarbejde med kliniske forskere. På samme måde skabes der banebrydende resultater på tværs af de tekniske videnskaber, når materialeforskere og elektroingeniører arbejder sammen om mikroantenner, og AI-forskere går sammen med biotek-ingeniører om at finde enzymer med nye egenskaber, siger han.

Rasmus Larsen siger, at samarbejde er dybt integreret i DTU's dna.

- Vores mål er at skabe en bæredygtig fremtid for mennesker, og for at nå det arbejder vi sammen på tværs af fagligheder og kulturer og har altid en dør åben til samfundet. Det glæder mig, at det målrettede arbejde nu afspejler sig i den fine placering på World University Research Rankings 2020. Og vi er ekstra stolte over resultatet, fordi vores økonomiske forudsætninger adskiller sig markant fra universiteter som MIT's, siger han.«

Ranglisten af universiteterne foretages af World Scientific Publishing Co Pte Ltd, med hovedkontor i Singapore, der er en af Asiens helt store udgivere af akademisk- og faglitteratur.