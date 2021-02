Så har Dyrehavsbakken fået ny direktør

Det bliver den tidligere direktør for Danhostel, der kommer til at tegne Bakkens fremtid.

"Arbejdet som direktør i verdens ældste forlystelsespark i de smukkeste omgivelser ser jeg et kæmpe potentiale i, og jeg har store ambitioner for udviklingen fremover. Det er uden tvivl drømmejobbet," siger Ole Andersen.

"Bestyrelsen er utrolig glad for, at Ole Andersen har takket ja til rollen som Bakkens direktør. Oles erhvervserfaring går utrolig godt i spænd med, hvad han blandt andet kommer til at beskæftige sig med i stillingen som administrerende direktør på Bakken.

Med hans baggrund er han et stærkt match til Bakkens strategi om at blive Danmarks sjoveste forlystelsespark med høj kundeservice og maksimeret fun-time," siger Michael Idemo.