-Jeg vurderer, at den måde, Venstre bedst får indflydelse på, er ved at deltage i forlig og samarbejde konstruktivt med de konservative og andre partier i kommunalbestyrelsen, siger formand Jens Dissing Odgaard. Foto: Lars Schmidt

Så fik Venstre i Lyngby-Taarbæk prøvet noget helt nyt

Generalforsamlingen var helt stille og rolig - og blev holdt, før de to frafalde Venstre-kommunalbestyrelsesmedlemmer meddelte, at de ikke vender tilbage.

Det Grønne Område - 10. marts 2021 kl. 09:00 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Ikke noget med kampvalg. Ikke noget med oprør og kritik af kandidater og partiledelse. Nej, Venstre i Lyngby-Taarbæk prøvede noget helt nyt, da man for nylig holdt noget så sjældent som en helt stille og rolig generalforsamling.

Og det var ikke, fordi der ikke var sket noget i det forgangne år. Eller måske rettere: De forgangne år. Alene siden sidste generalforsamling er Venstre gået fra to til nul medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Spidskandidaten - den tidligere V-borgmester - er stoppet og flyttet til Frankrig. Den nye spidskandidat, der blev valgt for et år siden, har forladt skuden og meldt sig ud af partiet. Kredsformanden er trådt tilbage. Og den lokalformand, der på og imellem flere generalforsamlinger har kæmpet for sin formandsstol, er - på eget initiativ dog - trådt ud af bestyrelsen og har overladt den omstridte post til sin næstformand.

Alt det og meget mere så næstformanden, der siden er blevet til formand, tilbage på i sin beretning på den afdæmpede og rolige generalforsamling for nylig.

Beretningen "Jeg synes, at vi har holdt skruen i vandet selv i et år, hvor corona har fyldt rigtig meget," konkluderede formand Jens Dissing Odgaard i sin beretning.

Han kiggede også frem - ikke mindst på den kommunale valgkamp til efteråret, hvor håbet er, at Venstre igen skal tilbage i kommunalbestyrelsen:

"Målet vil være, at Venstre til valget i november igen får mindst to pladser i kommunalbestyrelsen og gerne flere. Jeg har tidligere været overbevist om, at vi kunne vinde fire pladser, men den aktuelle situation i Venstre vil realistisk set gøre det vanskeligere at opnå et super valg," sagde formanden og bebudede nye toner fra Venstre:

"Jeg vurderer, at den måde, Venstre bedst får indflydelse på, er ved at deltage i forlig og samarbejde konstruktivt med de konservative og andre partier i kommunalbestyrelsen. Samarbejde er med til at sikre, at vi får Venstre tilbage til indflydelse. Det skal gerne være sådan, at der kan skabes mulighed for, at der bliver et arbejdsdygtigt og stærkt borgerligt flertal i kommunalbestyrelsen, så de konservative ikke ene og alene skal støtte sig på Simon Pihl Sørensen og Socialdemokratiet."

FAKTA Venstres nye bestyrelse:

Jens Dissing Odgaard blev genvalgt som formand

Tommy Wedel er valgt for en 2- årig periode og var ikke på valg i år

Jens Bo Olesen blev valgt for en 2-årig periode

Kristian Kurlink blev valgt for en 2-årig periode

Ulrik Fink blev valgt for en 2-årig periode

Morten L. Lauritsen blev valgt for en 1-årig periode

Jesper Kiel Rasmussen blev valgt for en 1-årig periode

Som 1. suppleant blev valgt Søren Nielsen og som 2. suppleant Ida Schaa Løsgængerne Det er regionsrådsmedlem og folketingskandidat Christine Dal, der er Venstres spidskandidat til kommunalvalget 16. november.

På Det Grønne Områdes spørgsmål om, hvordan det gikmed planerne om at få de to løsgængere og tidligere Venstre-folk i kommunalbestyrelsen, Henriette Breum og Inge Sandager, tilbage i Venstre, svarede Jens Dissing Odgaard:

"Jeg har ikke det store nyt med hensyn til Henriette Breum og Inge Sandager. Christine Dal og jeg har løbende en god og konstruktiv dialog med dem. På nuværende tidspunkt ved jeg ikke, hvordan det udvikler sig med hensyn til, om de kommer tilbage til Venstre."

Og som man kan læse andetsteds, kan Venstre nu skyde en hvid pil efter at få de to frafaldne medlemmer tilbage i folden.

På generalforsamlingen blev Jens Dissing Odgaard uden modkandidat genvalgt som formand.

Den nye bestyrelse fungerer samtidig også som kredsbestyrelse, meddeler han.

