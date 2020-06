Så er superligaen tilbage: Lyngby møder FCK i aften - på et tomt Lyngby Stadion

Men klubbens fans bliver ikke helt snydt for stemningen. Lyngby Boldklub arbejder på en digital screen oplevelse, som man løfter sløret for i denne uge.

Optakten til mødet med FCK har været perfekt. Spillerne er tilbage for fuld styrke, og en træningskamp mod Brøndby IF i torsdags gav sejr på 2-0. Kampen blev spillet med tre halvlege på 40 minutter for at give hele truppen nogle kilometer i benene.