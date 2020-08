Se billedserie Forfatter Tine Høeg deltager sammen med Karen Lisa Salamon og Anders Petersen i arrangementet ?COVID-19. Det sociale eksperiment. Foto: Lærke Posselt Foto: Laerke Posselt

Send til din ven. X Artiklen: Så er kulturen endelig tilbage! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Så er kulturen endelig tilbage!

De tre s'er; Stadsbiblioteket, Sophienholm og Stadsarkivet er klar med efterårssæsonens mange tilbud til kulturhungrende børn og voksne

Det Grønne Område - 29. august 2020 kl. 18:30 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var været talt meget om kultur - og ikke mindst om manglen på samme - siden coronaen i foråret ramte landet. Kulturinstitutioner på stribe har aflyst arrangementer eller har måtte finde alternative måde at udstille eller optræde på.

Sophienholm, Stadsarkivet og Stadsbiblioteket har heldigvis genåbnet for kulturoplevelser og har netop sendt efterårets katalog på gaden.

"Coronakrisen har vist, hvor meget livskvalitet, som kobler sig til fælles kulturoplevelser. Og at en oplevelse bliver større, når man deler den med andre. Så vi ser meget frem til at kunne byde velkommen til masser af spændende kulturtilbud for både voksne og børn, og som man samtidigt trygt kan deltage i. Vi har gjort os meget umage med at følge sundhedsstyrelsens anbefalinger, så skabe sikre rammer for at være sammen med andre om kulturelle oplevelser," siger Jeppe Bjørn, kultur- og bibliotekschef.

For at gennemføre efterårets arrangementer har man skåret ned på antallet af pladser for at give den nødvendig plads og afstand mellem de besøgende.

"Drikkevarer kan forudbestilles til pausen, og så er der digital og kontaktløs billethåndtering. Alle arrangementer kræver tilmelding i forvejen," siger Jeppe Bjørn.

Fomsgaard, Glad og Løkke Forårets stort anlagte faglitterære festival blev aflyst. Men her i efteråret satser man på at gennemføre en mindre en af slagsen. Med tilbud til både for børn og voksne.

Faglitterær Festival løber af staben fra 1. oktober kl. 17. I løbet af de følgende dage kan man møde den nu så kendte virusforsker Anders Fomsgaard, der næppe havde forudset, at hans debutbog 'Det er bare en virus' ville blive så aktuel.

Mød også blandt andre livstilseksperten Anne Glad, fotografen Jan Grarup, fysikeren Holger Bech Nielsen og forfatteren Signe Wulff.

Lars Løkke Rasmussen lægger også vejen forbi Stadsbiblioteket i selskab med journalisten Kirsten Jacobsen, der skrev den meget omtalte biografi om den tidligere statsminister og venstreformand. Tidligere finansminister, nuværende direktør og chefredaktør på Børsen Bjarne Corydon stiller spørgsmålene undervejs.

Stadsbiblioteket lægger lokaler til adskillige børneteaterforestillinger i løbet af efteråret. For de lidt ældre børn og unge er der også læseklubber, fredagslæsning og historisk halloween med spøgelsesjagt i Lyngby.

Hele det store program er blevet hustandsomdelt i denne uge, og tilmeldingen til efterårets mange arrangementer startede den 24. august. Billetter bookes på lyngbybib.dk, hvor man læse yderligere om 'Lyngbykultur', som programmet hedder.