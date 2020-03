Der er en del sikkerhedsregler, som skal følges, når man som privatperson bruger genbrugspladsen. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Send til din ven. X Artiklen: Så er genbrugspladsen atter åben for private - og sikkerheden er i top Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Så er genbrugspladsen atter åben for private - og sikkerheden er i top

Både på pladsen og på tilkørselsvejen til Genbrugspladsen på Firskovvej holder vagter øje med, at alt foregår forsvarligt i forhold til myndighedernes vejledning

Det Grønne Område - 31. marts 2020 kl. 11:17 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sundhedsmyndighederne har vurderet, at kommunerne kan genåbne genbrugsstationerne for private. Du skal dog kun besøge genbrugsstationen, hvis det er absolut nødvendigt, forlyder det i en pressemeddelelse, som Vestforbrænding udsendte mandag middag.

Mange borgere har været frustrerede over, at de ikke har kunnet komme af med haveaffald, nedrevne køkkener eller gammelt tøj, og enkelte har tilsyneladende været så meget i behov for at slippe af med deres affald, at de har dumpet det ulovligt. Fx i skove.

Det fortæller Klaus Herne Kristiansen, der er kommunikations- og presseansvarlig hos Lyngby-Taarbæk Forsyning.

I forbindelse med genåbningen er der indført en række sikkerheds- og hygiejnemæssige forhold.

På selve Genbrugspladsen må der højst være 10 biler ad gangen. Brugerne skal medbringe egne haveredskaber og ved containeren, der før hed småt brændbart og nu hedder 'rest eftersortering', må der højst være en enkelt person. Bliver containerne fyldt op, lukker pladsen.

"Ser man, at en borger er ved at smide ting i containeren, må man blive siddende i sin bil og vente på, at der bliver plads, ligesom der vil være et skilt oppe, hvis pladsen lukkes pga. fyldte containere," siger Klaus Herne Kristiansen.

Lyngby-Taarbæk Forsyning har ansvar for alt, hvad der foregår på selv genbrugspladsen, mens det, der foregå udenfor pladsen, er kommunens ansvar. Det vil derfor være kommunes folk eller politiet, der kommer til at sørge for, at trafikken forløber forsvarligt.

FAKTA Følg anvisninger på skilte og fra personale.

Hold god afstand til andre (både personale og andre kunder.)

Bliv i bilen til det er din tur til at læsse af og gå kun hen til containeren en person ad gangen.

Brug handsker eller brug medbragt håndsprit både før og efter besøget. Der er ikke adgang til håndvask og håndsprit på pladsen.

Sorter dit affald hjemmefra, og gør opholdet så kort som muligt.

Medbring selv handsker, skovl og kost. Haveaffald Sidste år afhentede borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune omkring 300 tons gratis kompost. Lige nu er det ikke en mulighed, men årets kampagne er forlænget til 24. maj og der vil komme oplysninger, når man atter kan hente kompost.

Det er heller ikke nu, at du skal indlevere effekter til direkte genbrug på genbrugsstationerne.

I sidste uge indførte man en ekstraordinær havefaldsordning, hvor borgere, der ikke var tilmeldt kommunens afhentningsservide, gratis kunne få deres haveaffald afhentet. Altså hvis du havde bundtet grenene og kommet haveaffaldet i papirsække.

"Denne ordning kører ugen ud. Herefter må folk tilmelde sig, hvis de vil have afhentet affaldet," siger Klaus Herne Kristiansen.