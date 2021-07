Byen vil igen summe af liv og aktivitet til årets Liv i Lyngby til september, hvor Corona-restriktionerne også vil være ophævet.

Så er det tid til at holde byfest igen: Vær med til Liv i Lyngby

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til byfesten Liv i Lyngby i september. Alle der er interesseret i at deltage til årets store begivenhed inviteres til at tilmelde sig.

Sidste år måtte årets store byfest desværre aflyses, men i år vil Kgs. Lyngby igen summe af liv og aktivitet, når Liv i Lyngby løber af stablen. Planlægningen er i fuld gang, men alle har mulighed for at deltage, så eventen er således også en invitation til, at butikker, forretninger, foreninger og byens aktører kan byde ind og være med til at gøre dagen og byen festlig.

Det er Handelsforeningen for Kgs. Lyngby i tæt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune, der står bag Liv i Lyngby og formand Michael Dupont, ser frem til igen at kunne fejre den store begivenhed.

"Liv i Lyngby er årets store begivenhed i Kgs. Lyngby, og vi glæder os til igen at kunne byde velkommen til en fest i byen. Oven på Corona er der i den grad brug for at skabe liv og aktivitet i byen igen og samtidig vise, at den fysiske shoppeoplevelse stadig har sin berettigelse. Liv i Lyngby er en god fast tradition for detailhandlen og byens aktører, og som i år også byder på nye tiltag".

Liv i Lyngby over to dage Et af de nye tiltag er bl.a., at byfesten bliver udvidet til to dage. Fredag den 3. sep. vil have et fokus på et voksent publikum med musik i byen og opfordring til at benytte byens spisesteder og caféer, og hvor flere af byens butikker vil holde åbent om aftenen. Lørdag den 4. sep. er den mere traditionelle del af "Liv i Lyngby", der viser de mange forskellige sider af byen, og hvor både handelslivet, kommunen, foreninger, kulturinstitutioner med flere er repræsenteret på dagen. Her vil byen blive afspærret, og der vil være boder ude på gader og stræder og forskellige aktiviteter for både børn og voksne igennem dagen.

Citykoordinator Line Barklund ser også frem til årets Liv i Lyngby

Fakta Tilmeld dig til en stadeplads til årets Liv i Lyngby på



Priser:

o Medlemmer af Handelsforeningen: 300 kr.



o Ikke-medlemmer i byen: 700 kr.



o Udenbys 1500 kr.

For aktiviteter kontakt citykoordinator Line Barklund på



Sådan siger Line Barklund med et stort smil på læben.

Hun er allerde i fuld gang med at forberede et spændende program, som bliver offentliggjort efter sommerferien.

