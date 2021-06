Så er de første spor til letbanen på plads lige midt i Lyngby

"Vi har selv valgt at udføre disse som betonelementer, for at have så lidt arbejde i selv centrum som muligt, for både at gavne publikum og beboere med så lidt støvende og støjende arbejde som muligt. Oprindeligt skulle alle disse vejbelægninger til letbanen have været udført i beton støbt på stedet med meget arbejder for lastbiler, betonkanoner og betonpumper, men nu kan vi blot montere elementerne på få timer og dage, og derefter gøre kantstene og belægninger færdige omkring det nye letbane spor," fortæller Gert Dahlin Larsen fra letbaneentreprenør Per Aarsleff A/S