Så er Sophienholm Kunsthal endelig klar til åbning

Arrangementet er tænkt som en helhedsoplevelse, hvor man først ser hele udstillingen og bagefter siddende nyder intimkoncerten til et glas vin eller vand. Det anbefales at komme i god tid, så der også vil være tid til at nyde de friske grønne skud og nordisk forår, som det tager sig ud lige nu i Sophienholm Park med udsigt over Bagsværd sø.