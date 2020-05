Se billedserie Den flittige brug af skolevejen har gjort forsøget til en permanent aftale. Foto: Frank S. Pedersen

Så er Danmarks smukkeste skolevej sprunget ud igen

Den nye skolestart øger Kongevejens Skoles brug af Frilandsmuseet.

Det Grønne Område - 01. maj 2020 kl. 10:30 Af Frank S. Pedersen

Lågen til bagindgangen er morgenåben igen. Skolegenvejen fra I. C. Modewegsvej til Kongevejens Skole gennem Frilandsmuseet bliver flittigt brugt af de årgange, der er begyndt på skolen igen 17. april.

"Det er helt vildt populært, her kan børnene jo cykle uden biler i nærheden," siger Peter Langballe, der denne onsdag står som frivllig og forælder ved et af stiens knæk, så ingen kører eller går den forkerte vej. Ialt er der cirka 35 forældre og bedsteforældre i vagtkorpset, der skiftes til at åbne låger og vise børnene på vej.

Vellykket forsøg

Genåbningen af stien skete i mandags, 20. april, hvor en hurtig optælling viste, at 85 ud af de cirka 400 tilbagevendte elever brugte den smukt beliggende skolevej. Det var netop antallet af brugere, der for et år siden førte til, at forsøget blev gjort til en permanent aftale mellem skolen og museet.

"Aftalen betyder, at vi kan benytte skolevejen i årets lyse måneder, og den åbnede igen frem til efterårsferien. Det var meningen, at den skulle åbne igen efter påske, men fordi vejret var så godt, gik Frilandsmuseet med til at åbne den allerede 1. marts. Men så måtte vi jo lukke den igen, jeg mener det var 12. marts," siger Katrine Krone. Hun sidder i skolebestyrelsen på Kongevejens Skole og er en af de oprindelige initiativtagere til aftalen med museet.

Penge til ny lås

Initiativet er nu også blevet anerkendt af Tømmerhandler Johannes Fogs Fond, der har givet 25.000 kroner, så lågen ved skolen kan blive moderniseret.

"Det er en gammel låge med en gammel lås, der er meget upraktisk. Derfor har vi fået penge til at udskifte den til en lås med nøglekort," fortæller hun.

Og der kan blive god brug for gøre det lettere at åbne lågen fra skolen til museet.

Jubel på skolen Skolen har nemlig søgt og fået tilladelse til, at bruge en del af museets areal til nødundervisningen af eleverne på grund af den knebne plads på skolens eget område.

"Jeg har jo lige kigget til siden og set, at der er en flot grøn græsmark lige inden for lågen. Den kunne vi godt bruge, så jeg søgte Kulturministeriet om lov," fortæller skoleleder Susanne Carlsen, og fortsætter: "jeg regnede egentlig med, at vores ansøgning ville havne nederst i papirbunken i ministeriet, de har nok travlt med så meget andet. Men så fik vi lov, og vi jublede," fortæller hun glad. Og regner med at det nok har hjulpet, at borgmester Sofia Osmani har skrevet til ministeriet i samme anledning, bare med tanke på plads til kommunens daginstitutioner.

"Så vi kan faktisk rykke ind nu, men jeg ved ikke helt hvornår, vi begynder," slutter den glade skoleleder.