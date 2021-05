Så brast det sidste håb: Lyngby rykker ud af Superligaen

Efter en katastrofal indsats mod AC Horsens og Vejles sejr over SønderjyskE har Lyngby Boldklub ikke noget at spille for i de sidste tre kampe. I næste sæson hedder det 1. division.

Da Vejle i sin kamp mod SønderjyskE, der blev spillet samtidigt, havde bragt sig foran 1-0 i det 45. minut, kunne Lyngby-spillerne traske i omklædningsrummet i vished om, at nedrykningen ville være en realitet, hvis der ikke skete en forvandling i 2. halvleg.

Efter et kvarter med AC Horsens i førertrøjen kom Lyngby bedre med i kampen. Christian ’Greko’ Jakobsen havde en kvalificeret flugter over mål, og omkring den gamle time fyrede Jens Martin Gammelby kanonen af, men Horsens-keeperen kunne følge bolden hele vejen og slog den til hjørnespark. Kort efter var Gammelby endnu tættere på, men en forsvarer kastede sig ned og blokerede afslutningen til hjørnespark.

Til gengæld var han chanceløs, da Louka Prip i det 13. minut sendte et straffespark op i hjørnet til 2-0. Optakten til straffesparket var kaotisk. Først fejlbedømte Kasper Enghardt en høj aflevering og bagefter sendte Kevin Tshiembe en modstander i græsset med et spark i maven.

Allerede efter fire minutters spil kom gæsterne foran 1-0, da normalt ufarlige Jacob Bruus tog chancen udefra. Thomas Mikkelsen dykkede ned efter skuddet, men bolden ramte en knold på banen og hoppede over Lyngby-keeperens udstrakte arm. Uheldigt ja, men Thomas Mikkelsen kan ikke helt løbe fra ansvaret.

Kravet til Lyngby Boldklub inden søndagens kamp mod allerede nedrykningsdømte AC Horsens var klart: Kun en sejr ville være nok til at bevare det spinkle håb om overlevelse i Superligaen.

Målorgie i 2. halvleg

Det startede positivt, da SønderjyskE udlignede til 1-1 i Vejle, men Lyngby blev slået tilbage til start, da Horsens’ højre back Jacob Buus fuldendte sin triumf ved at erobre bolden på egen banehalvdel, satte Kevin Tshiembe med en smart dribling, spurtede fra alt og alle og afsluttede med at chippe bolden over Thomas Mikkelsen til 3-0.

Louka Prip havde chancen for at gøre det til 4-0, mens indskiftede Kasper Jørgensen var tæt på reducering med et hovedstød, der gik lige forbi mål.

Så med føringsmål til 2-1 til Vejle så alt håbløst ud.

I det 71. minut tændte Magnus Warming et lille håb i mørket, da han efter en tæt dribling i feltet sparkede bolden i mål. Bolden ramte ’Greko’ på vejen og skiftede totalt retning.

I Vejle udlignede SønderjyskE til 2-2, og i det 86. minut scorede Victor Torp til 2-3 på et smukt langskud fra 25 meters afstand. Så måske alligevel…

Lyngby pressede på og øste bolde ind i feltet. På et af indlæggene headede Christian ’Greko’ Jakobsen bolden perfekt på tværs til Magnus Warning, hvis afslutning prellede af på overliggeren.

Midt i Lyngby-presset slog Horsens kontra, og på forunderlig vis lykkedes det en upresset Frederik Winther at sende bolden i eget mål til 2-4. Her syntes tyske Augsburgs købspris på 10 millioner kroner for unge Winther ret meget i overkanten.

Midt i nedturen fik tilskuerne et sidste mål. Det kom, da Kasper Jørgensen strøg til baglinjen og sendte bolden bagud til Christian ’Greko’ Jakobsen, der med en kælen yderside gjorde det til 3-4.

Men da var Lyngby allerede lagt i graven, da slutresultatet fra Vejle viste 4-2 til hjemmeholdet.