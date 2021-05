Så bliver der igen servet og smashet

Der var live tv-dækning, da Lyngby og Gentofte fredag aften tog hul på den nye sæson i Elitedivisionen i tennis.

På forhånd var der størst interesse for 1. singlen mellem Frederik Løchte Nielsen og Christian Sigsgaard. De to mødtes senest i en velspillet og underholdende kamp i semifinalen ved indendørs DM for hold, hvor Christian Sigsgaard vandt i to tætte sæt. I fredags fik Gentofte-spilleren lettere spil og vandt 6-3 6-2.