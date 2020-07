Så blev atletiksæsonen endelig skudt i gang

Trongårdens IF klarede sig fint i åbningsstævne.

Hvert år starter udendørssæsonen i atletik med, at atleterne samles til åbningsstævne i Tårnby. Normalt er det i maj, men i år foregik det i weekenden, og deltagerne kom ikke kun fra hele Danmark, men også fra Island.

På grund af sommerferie havde Trongårdens IF sendt en mindre gruppe deltagere afsted, og de klarede sig flot i blæsten.

Bertil Frederiksen sikrede sig bronze i længdespring hos de 14-15 årige drenge med 4,76 meter. Pauline Thorup viste hos de 16-17 årige piger, at hun er ved at genfinde højdespringsformen med et spring på 1,50 meter, hvilket rakte til bronze.