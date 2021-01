SSP-konsulent Sune Høilund er også en del af det gadeteam, der forsøger at møde de unge, der hvor de færdes. Foto Signe Steffensen

SSP-konsulent om uroen med unge i Lyngby: 'Vi skal gribe de unge, før politiet gør det'

Sune Høilund er SSP-konsulent og af og til også en del af det udgående gadeteam. Han synes, det er vigtigt, at man ikke kriminaliserer alle unge.

20. januar 2021

"Det er vigtigt for mig at understrege, at SSP ikke er en institution eller en person. Det er er et samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi. I Lyngby-Taarbæk Kommune sidder vi to konsulenter og koordinerer det samarbejde," siger SSP-konsulent Sune Høilund.

Så er det ligesom på plads.

"Det vi gør er, at vi skaber et netværk i fredstid, så vi kan sætte ind, hvis vi kan se, at der er unge, som er på vej ud i problemer," forklarer han.

Som en del af SSP-ssamarbejdet har man også et gadeteam, der er faste opsøgende medarbejdere, der kigger forbi de steder, hvor de unge "hænger ud".

"Vi er ikke sådan et slags skolepoliti, og det er vigtigt for mig at sige, at vi ikke bidrager til efterforskningen. Vi er der for at hjælpe de unge og nedskalere de konflikter, der opstår," siger Sune Høilund.

Han kan godt forstå, at man kan blive stødt og usikker på de højtråbende eller provokerende unge. Og at det nogle gange er det letteste bare at vende det døve øre til. Specielt fordi man af og til risikerer et verbalt overfald, hvis man blander sig.

"Men man skal være opmærksom på, at der i sådan en flok også kan være nogle, der dybest set ikke synes at deres egen eller gruppens adfærd er ok, og så er det rart, at der en voksen, der lige siger det samme, som deres forældre ville have sagt. Nemlig fortæller, at det er forkert, at det ikke er sådan man opfører sig. Men hvis alle bare går forbi og stiltiende accepterer det, så tror de også bare, at det er normalt," siger Sune Høilund og opfordrer til at man kontakter SSP, hvis man oplever unge som har en utryghedsskabende adfærd.

Problemknusere SSP er et kriminalpræventivt samarbejde, hvor der blandt andet er fokus på, at problemerne i ungdomsmiljøerne ikke eskalerer. De skal helst "fange" de unge og sørge for at de får den rigtige støtte, før de bliver noteret af politiet.

"Både de unge og deres forældre kan ringe til os og få hjælp til at nedskalere konflikter. Vi bruger også en del tid på det vi kalder forældrerådgivning. Når forældrene ringer og siger: 'nu har jeg ikke set mit barn i to dage og vi har skændtes i et halvt år, hvad skal jeg gøre,' så er min første tanke, - du skulle have ringet noget før," siger Sune Høilund.

Men under alle omstændigheder er han glad, når han får den type underretninger, fordi de måske alligevel kommer tidsnok til, at han kan bruge sit netværk til at skubbe de unge i en rigtig retning.

Han synes samtidig det er vigtigt at understrege, at flertallet af de unge, han møder i Lyngby, IKKE ryger hash og laver ballade.

"Der er er masser af unge, der bruger byen på en god måde. Hænger ud, spiller bold og spiser en burger. Det er selvfølgelig ikke dem vi taler om. De unge vi skal finde, er de unge, der har brug for vores hjælp," siger Sune Høilund.

I forbindelse med corona-nedlukningen er også kommunens klubber lukket ned. Men det er stadig muligt at komme i kontakt med klubmedarbejderne, hvis man har brug for en snak.

Nogle af medarbejderne bruger også de ekstra timer på opsøgende arbejde på gaden.

"Det er den positive side af nedlukningen, for de har en rigtig god kontakt til de lokale unge, der bliver glade for at møde dem i bybilledet," siger Sune Høilund.

Kontakt SSP Lyngby Vil du i kontakt med SSP-Lyngby, kan du sende en mail til ssp@ltk.dk, eller ringe på telefon 4597 3095.

