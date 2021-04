-Vi står på kanten af en mistrivselskrise, og der nytter det ikke noget, at vi sidder på hænderne og venter på initiativer fra Folketinget, siger SF?s Sigurd Agersnap.

Send til din ven. X Artiklen: SF vil sætte millioner af: Genopretningspakke for børns og unges trivsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SF vil sætte millioner af: Genopretningspakke for børns og unges trivsel

På næste møde foreslår SF, at der sættes millioner af kroner af til konkrete tiltag i skolen og foreningslivet.

Det Grønne Område - 03. april 2021 kl. 11:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Udsatte børn i mistrivsel skal identificeres og få det rette tilbud. To-lærerordninger og det opsøgende arbejde i skolerne skal styrkes. Skolernes elevplaner skal droppes til fordel for mere fokus på elevernes trivsel. Skolerne skal åbnes for foreningslivet, som inviteres indenfor.

Disse er blot nogle af de tiltag, som SF på det næste møde i kommunalbestyrelsen søger om penge til. Partiet mener nemlig, at der på grund af følgerne af coronakrisen skal indføres en kommunal genopretningspakke, som skal sikre trivslen hos børn og unge.

"Vi står på kanten af en mistrivselskrise, og der nytter det ikke noget, at vi sidder på hænderne og venter på initiativer fra Folketinget. Den manglende sociale kontakt kan have langvarige konsekvenser for de mest udsatte børn og unge, og derfor foreslår vi, at kommunalbestyrelsen afsætter et betydeligt millionbeløb til at forbedre trivslen blandt børn og unge," siger Sigurd Agersnap, der er gruppeformand for SF i Lyngby-Taarbæk.

Partiet mener, at coronanedlukningen har haft store konsekvenser for trivslen.

Ikke mindst blandt børn og unge har der været en alarmerende stigning i mistrivslen i løbet af de seneste måneders nedlukning, forklarer Agersnap:

"56 pct. af forældrene til elever i 0-4. klasse svarer i en ny undersøgelse, at fraværet af venner og fællesskaber har påvirket deres barns trivsel negativt. Tilsvarende er det for eleverne i 5-9. klasse hele 63 pct. af forældrene, som svarer, at nedlukningen i nogen eller høj grad har påvirket deres barns trivsel negativt. På den baggrund råber flere eksperter nu op om, at der må gøres noget hurtigt."

Hele børne- og ungdomslivet SF's forslag til en trivselspakke er målrettet skoler, SFO'er og klubber samt de frivillige foreninger.

"Vi tror på, at man skal kigge på alle dele af børne og ungdomslivet. Det, flere eksperter peger på, er behovet for en intensiv indsats her gennem foråret og sommeren, og det, mener vi, kræver, at vi afsætter nogle penge til en trivselspakke hurtigst muligt," siger Sigurd Agersnap.

Konkret foreslår SF: - En styrkelse af PPR, (pædagogisk, psykologisk rådgivning), så alle udsatte børn i mistrivsel identificeres og får det rette tilbud.

- To-lærerordninger og opsøgende arbejde i skolerne

- Skolerne fritages for elevplaner, for at fokusere på en trivsels indsats.

- Pulje til initiativer i SFO og klubber, eksempelvis Mini-Ol

- Midler til kickstart af foreningslivet.

- Styrkelse af åben skole, så bla. Spejderforeninger, fodbold- og håndboldklubber mm. inviteres ind i løbet af skoledagen for at kunne tiltrække flere til foreningslivet.

- Penge til sommerferieaktiviteter.

"I Gladsaxe kommune har man netop afsat 300.000 kroner til en styrkelse af de frivillige foreninger efter corona-nedlukningen. I SF regner vi med at fremsætte forslaget på kommunalbestyrelsesmødet den 8. april," fortæller Sigurd Agersnap.